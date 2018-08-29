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Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Труд хлебороба – не профессия, а настоящее призвание. Оно роднит близких по духу людей, которые, как одна семья, стремятся к общей цели. Каждая масштабная сельхозкампания подтверждает эту истину. Нынешняя жатва в очередной раз потребовала от аграриев высочайшего профессионализма, полной отдачи, огромных усилий. Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых.
«Честь и хвала тем, кто трудился в поле от зари до зари, – высказывает слова благодарности директор передового предприятия Татьяна Струк. – Земля-кормилица щедра на обильный урожай, а долг настоящих хозяев – заботливо обмолотить каждый колосок, не допустить потерь. Наши механизаторы это понимают, они работают не покладая рук, а значит, достойны самых высоких слов признательности».
Гордость руководителя и всего района – семь экипажей комбайнов, а также водители, занятые на отвозке зерна. Они не только успешно собрали урожай с оторских полей, но и помогли коллегам из ОАО «Вознесенск».
В числе самых опытных комбайнеров Сергей Миненков. Он почти 30 лет назад пришел в хозяйство и с тех пор ни разу не пожалел о своем выборе. Нет профессии ближе его сердцу. За рулем он чувствует себя на своем месте. Такой подход приносит наилучшие результаты. Любой бы позавидовал рекордным цифрам в районной сводке. Сергей Дмитриевич в команде с помощником Александром Игнатенко первыми в районе намолотили тысячу тонн и удерживали лидерство до конца страды. Хоть и даются такие показатели дорогой ценой, но хлеборобы преданы своему делу. Взаимовыручка и слаженность – визитная карточка экипажа.
Внесли неоценимый вклад в общий каравай также экипажи-тысячники в составе Сергея Росликова и Александра Лаппо, Андрея Буракова и Дмитрия Михайлова. Их имена хорошо знакомы читателю. Ударники показывают пример всему району. Они отличаются трудолюбием, старательностью, мастерством. Кроме того, стоит отметить экипажи комбайнов Дениса Гончарова и Игоря Колесного, Александра Ткачева и Александра Тена, братьев Владимира и Николая Котиковых, Анатолия Кругликова и Василия Степаненко. Каждый день они добросовестно выполняли свои обязанности, чтобы жить в достатке и процветании. Всего в ОАО «Отор» убрано 1230 гектаров зерновых, намолочено 5165 тонн, урожайность составила 42 ц/га. Рапс возделывали на площади 255 гектаров, этой культуры в закромах 693 тонны при урожайности 27,1 ц/га.
Пока комбайны преодолевали гектар за гектаром, не менее важная задача стояла перед водителями. Грузовики не один раз спешили по намеченному маршруту с поля на зерноток. В этом деле опередил всех коллег в районе Александр Ткаченко. Он первым преодолел отметку в тысячу тонн и не сбавлял темпа в ходе всей уборочной. Молодой работник за рулем МАЗа четвертый год. Своей техникой он управляет, как настоящий ас.
Опытный шофер Александр Усов тоже оставил позади тысячный рубеж. Он постоянно в дороге – нужно оперативно доставить ценный груз на место. Немалые объемы на счету Николая Седько. Организует работу механизаторов начальник мехотряда Иван Ядренцев. Ежедневно специалист оптимально распределяет силы и ресурсы, чтобы работа шла максимально продуктивно. Важно, что в период массовых полевых работ аграрии обеспечиваются полноценныем питанием, спецодеждой и всем необходимым для комфортного труда.
Тем временем свои хлопоты у работников зерносушильного комплекса. Как рассказала заведующая складом Наталья Лимонтова, здесь уже переработано 3140 тонн зерна. К большим нагрузкам ей не привыкать. За 12 лет ко всему приловчилась. Знают свое дело и другие работники зернотока. Профессионально выполняют поставленные задачи машинист зерноочистительной линии Дмитрий Седов, рабочий Николай Шевцов, водитель Василий Шамонин и другие. На объекте кипит работа.
Сейчас, после завершения уборки зерновых, в «Оторе» активно идет заготовка кормов, подготовка почвы к озимому севу, посев рапса. В осеннем календаре аграриев тоже пока нет места для отдыха. Механизаторы, поставив комбайны на хранение, пересели за руль другой специализированной техники. Их труд востребован круглый год – впереди новые победы. Каждый день в унисон с ревом двигателей решаются поставленные задачи. Над родным краем кружат аисты, предсказывая благополучие и дальнейшее развитие.
Чтобы крепко стоять на ногах, нужно работать на полную мощь. Тогда плодородная земля отзывается щедрым урожаем, тогда радует пышный каравай, тогда богатеет хозяйство и счастливы люди.

Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых
Сергей Миненков и Сергей Росликов.


Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

Владимир Котиков.


Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

Александр Ткаченко.


Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

Иван Ядренцев и Андрей Бураков.


Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

Николай Котиков.


Коллектив ОАО «Отор» первым в районе справился с уборкой зерновых

Наталья Лимонтова.

 

 
 
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Труд хлебороба – не профессия, а настоящее призвание. Оно роднит близких по духу людей, которые, как одна семья, стремятся к общей цели. Каждая масштабная...
 
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