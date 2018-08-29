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У чечерянки Светланы Лобановой — вкусные торты

30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Ни один праздник не обходится без вкусного угощения. А чечерянка Светлана Лобанова умеет украсить любой повод лакомым десертом в авторском исполнении. Домашний кондитер готовит торты, капкейки, макарон, зефир, пряники и другую выпечку для родных, а также принимает заказы от всех желающих.
У чечерянки Светланы Лобановой — вкусные торты
Ко дню рождения, по случаю крещения, профессионального праздника или любого другого семейного торжества – у Светланы масса рецептов и столько же вариантов художественного оформления. Малыши любят сказочных героев, женщины – цветы, мужчины – рыбалку. Ассортимент тортов невероятен. Все фигурки выполняются в ручную. Сколько тематических шедевров на радость людям изготовила хозяюшка!
Она увлеклась изготовлением тортов в декретном отпуске. Началось все с бескорыстного доброго дела – вместе с другими волонтерами Светлана занималась сбором средств для девочки, пострадавшей в аварии. Так в жизни появилось много увлеченных знакомых, которые делились своим опытом. Но этого оказалось мало. Молодая мама по образованию педагог решила не останавливаться в развитии. Уже несколько лет она совершенствуется в кулинарном искусстве, посещая ряд профессиональных курсов. Занятия проходят в Гомеле, но это не останавливает целеустремленную чечерянку. Светлана планирует свое время так, чтобы уделить внимание семье, заботится о двоих детишках и при этом успевает учиться. Откуда только берется энергия?! Изготовление тортов – дело очень тонкое. Далеко не все ингредиенты можно найти в обычном продуктовом магазине, – многое приходится заказывать на специализированных сайтах в интернете. Повозиться нужно и с выпечкой – этот процесс может занимать сутки и более. А все-таки результат того стоит, ведь он приносит радость и счастье людям. Светлану называют кондитерской феей и приувеличения в этом нет.
Сладости, приготовленные с любовью и добрыми мыслями, пойдут только на пользу. Вкусное хобби уже переросло в любимое дело. Светлана зарегистрирована в налоговой инспекции. Современное законодательство позволяет физическим лицам заниматься таким видом деятельности по заявительному принципу. Это очень удобно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ни один праздник не обходится без вкусного угощения. А чечерянка Светлана Лобанова умеет украсить любой повод лакомым десертом в авторском исполнении. Домашний...
 
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