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У чечерянки Светланы Лобановой — вкусные торты
30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Ни один праздник не обходится без вкусного угощения. А чечерянка Светлана Лобанова умеет украсить любой повод лакомым десертом в авторском исполнении. Домашний кондитер готовит торты, капкейки, макарон, зефир, пряники и другую выпечку для родных, а также принимает заказы от всех желающих.
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Ни один праздник не обходится без вкусного угощения. А чечерянка Светлана Лобанова умеет украсить любой повод лакомым десертом в авторском исполнении. Домашний...
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