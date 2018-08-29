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Объявлен конкурс на лучший инвестиционный проект

30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда проводит 9-й Республиканский конкурс инновационных проектов.
Объявлен конкурс на лучший инвестиционный проект
Конкурс проводится по номинациям: «Лучший инновационный проект» и «Лучший молодежный инновационный проект». Кроме того, в 2018 году международной научно-производственной фармацевтической компанией «НАТИВИТА» учреждена дополнительная номинация «Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике».
В рамках дополнительной номинации рассматриваются: производство биологически активных веществ микроорганизмами, в том числе и генно-инженерными (ферменты, аминокислоты и т.д.); клеточные и субклеточные технологии; технологии редактирования генома; диагностические тест-системы для оценки состояния генома, транскриптома, протеома и др.
Участниками конкурса могут быть юридические и физические лица, которые самостоятельно выбирают, к какой номинации относится представляемый ими инновационный проект. Прием заявок и предварительный отбор проектов – до 15 сентября 2018 года.
Положение о республиканском конкурсе инновационных проектов, формы конкурсной документации, справочную информацию можно найти на сайте конкурса http://konkurs.bif.ac.by.

 
 
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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного...
 
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