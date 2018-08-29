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Объявлен конкурс на лучший инвестиционный проект
30.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Белорусского инновационного фонда проводит 9-й Республиканский конкурс инновационных проектов.
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Государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного...
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