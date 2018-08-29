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"Поступок достоин уважения". СК поблагодарил минчан, которые спасли выпавшего из окна многоэтажки ребенка

30.08.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники управления Следственного комитета по Минску поблагодарили минчан, которые в июле этого года поймали пледом выпавшего с 7-го этажа мальчика и спасли его, сообщается на сайте СК Беларуси.

Напомним, что вечером 9 июля на улице Маршала Лосика в Минске едва не произошла трагедия. Ребенок выпал из окна многоэтажки, его пледом спасли соседи. Мама мальчика с двумя детьми ушла гулять, сын остался дома. Среди тех, кто спас ребенка, был врач, который оказал малышу первую медицинскую помощь.


Иван Тишковец — один из тех, кто спас ребенка. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Заместитель начальника УСК по Минску Олег Синицкий посетил коллективы, где работают спасшие ребенка мужчины. Он вручил Ивану Тишковцу, Дмитрию Ашуркевичу и Николаю Бельскому благодарности начальника УСК по Минску.


Дмитрий Ашуркевич. Работает хирургом в Дзержинской ЦРБ и в Минской областной больнице. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Этот поступок достоин уважения. Именно благодаря таким людям, их молниеносным и слаженным действиям удалось спасти ребенка. Главное — смелость и желание помочь. Следователи благодарны трем жителям столицы, которые в данной ситуации не остались равнодушными, — отметил Олег Синицкий.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники управления Следственного комитета по Минску поблагодарили минчан, которые в июле этого года поймали пледом выпавшего с 7-го этажа мальчика и спасли его,...
 
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