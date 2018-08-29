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"Поступок достоин уважения". СК поблагодарил минчан, которые спасли выпавшего из окна многоэтажки ребенка
30.08.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудники управления Следственного комитета по Минску поблагодарили минчан, которые в июле этого года поймали пледом выпавшего с 7-го этажа мальчика и спасли его, сообщается на
Напомним, что вечером 9 июля на улице Маршала Лосика в Минске едва
Заместитель начальника УСК по Минску Олег Синицкий посетил коллективы, где работают спасшие ребенка мужчины. Он вручил Ивану Тишковцу, Дмитрию Ашуркевичу и Николаю Бельскому благодарности начальника УСК по Минску.
— Этот поступок достоин уважения. Именно благодаря таким людям, их молниеносным и слаженным действиям удалось спасти ребенка. Главное — смелость и желание помочь. Следователи благодарны трем жителям столицы, которые в данной ситуации не остались равнодушными, — отметил Олег Синицкий.
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"Поступок достоин уважения". СК поблагодарил минчан, которые спасли выпавшего из окна многоэтажки ребенка
Сотрудники управления Следственного комитета по Минску поблагодарили минчан, которые в июле этого года поймали пледом выпавшего с 7-го этажа мальчика и спасли его,...
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