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Носкевич назвал "истерией в СМИ" публикации о гибели ребенка после вакцинации
30.08.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by
Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в ходе рабочей поездки в Гомель дал комментарий журналистам о ходе. Об этом
«В связи с тем, что этот случай вызвал широкий общественный резонанс, различные кривотолки, мной буквально вчера принято решение о дальнейшем проведении данной проверки силами центрального аппарата ведомства, управления по расследованию преступлений против личности», — сообщил Иван Носкевич.
«На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но и исключать эту версию мы сейчас не можем. Это будет являться предметом проверки, точно таким же, как и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата», — добавил председатель Следственного комитета.
Напомним, трагедия
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