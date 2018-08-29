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Носкевич назвал "истерией в СМИ" публикации о гибели ребенка после вакцинации

30.08.2018 16:56 — Новости Общества | Tut.by  
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Председатель Следственного комитета Иван Носкевич в ходе рабочей поездки в Гомель дал комментарий журналистам о ходе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.


Иван Носкевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«В связи с тем, что этот случай вызвал широкий общественный резонанс, различные кривотолки, мной буквально вчера принято решение о дальнейшем проведении данной проверки силами центрального аппарата ведомства, управления по расследованию преступлений против личности», — сообщил Иван Носкевич.

«На данный момент у нас нет конкретных фактов о том, что истерия в средствах массовой информации является следствием конкурентной борьбы производителей вакцин, но и исключать эту версию мы сейчас не можем. Это будет являться предметом проверки, точно таким же, как и установление причин смерти ребенка, а также оснований и условий закупки медицинского препарата», — добавил председатель Следственного комитета.

Напомним, трагедия произошла 13 августа в Ганцевичском районе. Родители принесли малыша на плановую вакцинацию. После введения нескольких прививок ребенок стал задыхаться и был госпитализирован бригадой скорой помощи. К сожалению, спасти малыша не удалось. Ребенку вводили две вакцины — «Эупента» (производство LG Chem. Ltd, Южная Корея) и «Иммовакс Полио» (производство Sanofi Pasteur, Франция). На данный момент приостановлено применение двух серий указанных вакцин до момента выполнения всех необходимых расследований.

Как выяснилось позже, южнокорейская вакцина не была занесена в Реестр лекарственных средств Беларуси. Вакцину «Эупента» стали использовать вместо АКДС, ее закупили в 2017 году. Минздрав сообщил, что в 2016 году производитель вакцины АКДС из России, длительное время поставлявший иммунобиологические препараты на территорию Беларуси, не смог своевременно обеспечить поставку вакцины должного качества.

Издание «Ежедневник» провело журналистское расследование, где автор поставил вопрос о правомерности использования в Беларуси южнокорейской вакцины. После чего Минздрав посчитал, что эти материалы могут причинить вред национальной безопасности Беларуси в сфере здравоохранения, и направил соответствующие документы в Генеральную прокуратуру.

С другой стороны, представитель ВОЗ в Беларуси отметил, что у вакцины «Эупента» есть преквалификация ВОЗ и это подтверждение того, что она безопасна, качественна и эффективна.

В Минздраве назвали вероятную причину смерти ребенка — анафилаксия.

 
Теги: Гомель
 
 
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