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Создатели роботов и пилоты квадрокоптеров: новый выпуск учеников IT-лагеря МТС*

30.08.2018 17:24 — Новости Общества | Маяк (Березовский район)  
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Министерство образования и МТС подвели итоги IT-каникул для школьников. В этом году было организовано две смены IT-лагеря. Два двухнедельных интенсива для юных айтишников прошли в июле и августе. После обучения каждый из ребят защитил свой проект, а лучшие работы были представлены на выставке, организованной по итогам курсов. 

Бесплатные занятия проходили в детском оздоровительном лагере «Горизонт». Школьников обучали по четырем тематическим курсам: основы робототехники, видеоблогинг, пилотирование квадрокоптера, цифровая фото-, мобило- и видеография. Всего программа занятий составила 180 учебных часов. Участниками проекта стали 80 детей от 6 до 17 лет.

Создатели роботов и пилоты квадрокоптеров: новый выпуск учеников IT-лагеря МТС*

«IT-лагерь — это проект, который выполняет сразу несколько важнейших образовательных задач. Разнонаправленные тематические курсы помогают детям осознать реальные возможности компьютера и других устройств, которыми они пользуются каждый день. Практический уклон занятий позволяет развить навыки инженерного мышления, которые так необходимы в эпоху цифровой трансформации. Все это переводит школьников на новый уровень взаимодействия с техникой и технологиями: попробовав себя в роли разработчика уже не интересно быть просто пользователем. Огромную роль играет сама интеллектуальная среда IT-лагеря: с одной стороны — сверстники-единомышленники, с которыми можно поделиться самыми смелыми идеями, с другой — опытные наставники, которые расскажут, как воплотить эти идеи в жизнь», — комментирует директор Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь Павел Лис.

IT-уроки проводили специалисты Образовательного центра Парка высоких технологий. Участники сконструировали десятки моделей роботов-животных и механизмов с использованием датчиков касания и цвета. Ребят научили управлять квадракоптерами при любой погоде и устранять неполадки в работе техники. Ученики курса создали свои YouTube-каналы, научились писать сценарии, снимать и монтировать видеоролики.

«Компания МТС как бренд дружественный детям стремится дать полезные и в тоже время безопасные знания подрастающему поколению. Проект «IT-лагерь» знакомит современных школьников с новейшими информационными технологиями и позволяет попробовать себя в еще незнакомых направлениях. Такой формат успешно совмещает досуг и обучение. Мы видим интерес ребят, их увлеченность, живой отклик, а это и есть самый важный результат этого проекта», — отметила руководитель группы по связям с общественностью Ольга Ткаченко.

Образовательный проект «IT-лагерь» реализован второй год Министерством образования и компанией МТС в рамках соглашения о сотрудничестве. Партнером проекта выступил Образовательный центр Парка высоких технологий.

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы».

 
 
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Министерство образования и МТС подвели итоги IT-каникул для школьников. В этом году было организовано две смены IT-лагеря. Два двухнедельных интенсива для юных...
 
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