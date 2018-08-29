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В Орше футбольного фаната судят за надписи на кепке и шортах. Милиция считает их экстремистскими

30.08.2018 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Болельщика футбольного клуба «Орша» судят за нашивки с аббревиатурами на одежде. Правоохранители хотят доказать, что они — экстремистские, сообщает tribuna.com.


Фото: группа ФК «Орша» во «ВКонтакте»

9 июня футбольный клуб первой лиги «Орша» принимал дома «Лиду». Один из оршанских болельщиков пришел на игру в кепке и шортах с нашивками с аббревиатурами — «хорошо известными в фанатской среде».


Фото: orsha.eu

Фото: orsha.eu

Надписи на одежде не понравились дежурившему на стадионе милиционеру — и он потребовал, чтобы молодой человек снял головной убор. Однако тот не подчинился. Тогда его вывели со стадиона и задержали.

В милиции на парня составили два протокола: за нецензурную брань и неподчинение требованиям милиции. Двое суток парень провел в ИВС, пишет портал orsha.eu. Кроме того, в сумме по двум протоколам он получил штраф в размере 6 базовых величин (147 рублей).

Согласно заключению эксперта, директора Витебского филиала Международного университета «МИТСО», кандидата исторических наук, доцента Александра Дединкина, аббревиатуры на одежде футбольного болельщика содержат «информацию, направленную на разжигание вражды по социальному признаку (представителей молодежных альтернативных субкультур по отношению к сотрудникам правоохранительных органов)».

Седьмое управление (по Витебской области) Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией передало заключение эксперта в суд Оршанского района и Орши. Правоохранители просят суд признать информацию на нашивках болельщика экстремистской.

28 августа в Орше начался суд по этому делу.

— Это не уголовное дело, а гражданское. Суд рассматривает, являются ли данные материалы экстремистскими. Заседания проходят в закрытом режиме, — сообщила TUT.BY официальный представитель Витебского областного суда Наталья Платоненко.

30 августа сотрудники оршанского ГУБОПиК проводят обыск по месту проживания футбольного болельщика Алексея Сукорского, которого судят за надпись экстремистского содержания на головном уборе. Об этом сообщил лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна»: по их сведениям, к Алексею подошли сотрудники милиции и предложили пройти в отделение милиции, чтобы разобраться с ранее изъятым телефоном фаната. Когда тот согласился, его задержали и повезли на обыск.

 
 
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Болельщика футбольного клуба "Орша" судят за нашивки с аббревиатурами на одежде. Правоохранители хотят доказать, что они экстремистские.
 
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