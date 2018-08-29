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Четырех жителей Пинска осудили за хулиганство: в Минске они повредили авто и избили водителя
30.08.2018 17:37 — Новости Общества | Tut.by
Суд Ленинского района Минска вынес приговор четырем парням: в мае они повредили случайный автомобиль на улице, а потом набросились на водителя. Каждый из фигурантов получил по 2 года лишения свободы условно. Об этом
Напомним, вечером 9 мая на проспекте Независимости водитель Mazda 626 услышал удар по машине, когда ждал зеленый сигнал светофора. Дверь автомобиля
Через какое-то время мужчина пришел в себя и дал сдачи. Этот момент попал на видео:
В отношении четырех парней (все они родом из Пинска) было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как указано в обвинении, свои действия они сопровождали насилием и угрозами, а имущественный вред составил 430 рублей.
28 августа суд вынес приговор: по два года лишения свободы каждому, но условно.
Это значит, что парни могут остаться на свободе, если в течение года снова не нарушат закон и будут соблюдать ряд требований. А сюда входят: 100 часов общественных работ, обязанность являться по вызову в милицию и сообщать о своем передвижении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Каждый получил за свою выходку по два года лишения свободы условно.
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