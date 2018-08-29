Четырех жителей Пинска осудили за хулиганство: в Минске они повредили авто и избили водителя

Суд Ленинского района Минска вынес приговор четырем парням: в мае они повредили случайный автомобиль на улице, а потом набросились на водителя. Каждый из фигурантов получил по 2 года лишения свободы условно. Об этом сообщает пресс-служба суда.





Напомним, вечером 9 мая на проспекте Независимости водитель Mazda 626 услышал удар по машине, когда ждал зеленый сигнал светофора. Дверь автомобиля повредила проходящая компания парней. А когда мужчина вышел и сделал замечание, то досталось ему самому: выбили зуб и разбили губу.

Через какое-то время мужчина пришел в себя и дал сдачи. Этот момент попал на видео:

В отношении четырех парней (все они родом из Пинска) было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Как указано в обвинении, свои действия они сопровождали насилием и угрозами, а имущественный вред составил 430 рублей.

28 августа суд вынес приговор: по два года лишения свободы каждому, но условно.

Это значит, что парни могут остаться на свободе, если в течение года снова не нарушат закон и будут соблюдать ряд требований. А сюда входят: 100 часов общественных работ, обязанность являться по вызову в милицию и сообщать о своем передвижении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.