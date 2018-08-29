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Сенсокомната, компьютерный класс и тренажерка. Как выглядит новый брестский детсад за 9,2 млн рублей
30.08.2018 17:35 — Новости Общества | Tut.by
30 августа в юго-западном микрорайоне Бреста открылся первый в области трехэтажный ясли-детский сад на 350 детей.
На строительство и оснащение объекта областной бюджет выделил 9,2 миллиона рублей. Ясли-сад вместит 19 детских групп из них три — для ребят с тяжелыми нарушениями речи и одна — для «опорников».
Вместо привычных застекленных веранд вокруг здания — навесы, защищающие детей от непогоды. Высота их стенок и расположение было выбрано с учетом розы ветров, чтобы не было сквозняков,
На участках групп расставлены игровые комплексы со специальным эластичным покрытием и площадка с дорожной разметкой и знаками. Вскоре по миниатюрным дорогам будут ездить детские электромобили, которые подарил детсаду облисполком.
В трехэтажном здании располагаются комнаты для детских групп, изостудия, сенсорная комната, компьютерный класс.
В общей сложности детский сад насчитывает 20 творческих кабинетов.
«У нас есть все необходимое для гармоничного и полноценного наших детей. У нас самые красивые светлые группы, уютные спальни, множество кабинетов творчества, которые оснащены самым современным оборудованием», — говорит заведующая яслями — детским садом № 7 Татьяна Гнатюк.
Спортивный зал детсада оборудовали шведскими стенками, снаряжением и детскими тренажерами. Сенсорная комната, расположенная неподалеку, представляет собой игровой зал с сухим бассейном, столом для пескографии, игрушками для развития мелкой моторики и мешками для сиденья.
Рядом с новым детсадом продолжается строительство школы, которую введут в эксплуатацию в следующем году.
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Сенсокомната, компьютерный класс и тренажерка. Как выглядит новый брестский детсад за 9,2 млн рублей
Ясли-сад вместит 19 детских групп, из них три - для ребят с тяжелыми нарушениями речи и одна - для "опорников".
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