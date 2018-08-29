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Зарплаты медиков и педагогов повысят с 1 сентября

30.08.2018 17:41 — Новости Общества | БелТА  
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Зарплаты медиков и педагогов повысят с 1 сентября
Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем бюджетникам. Соответствующий проект постановления Совета Министров подготовлен по поручению главы государства и одобрен им, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"Главой государства уделяется большой внимание благосостоянию граждан Беларуси. И особенно это касается бюджетной сферы, чем и продиктованы предложенные изменения", - отметил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

Проектом постановления предусмотрено повышение с 1 сентября заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%. Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40 до 100%.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси повышаются тарифные ставки педагогам и работникам системы здравоохранения, а также тарифная ставка первого разряда всем...
 
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