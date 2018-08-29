Также планируется встреча с администрацией Ельца, где будут обсуждаться вопросы о дальнейшем развитии и укреплении экономических и культурных связей между нашими городами.
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Укрепляем связи с городом-побратимом Ельцом
30.08.2018 — Новости Общества | Единство
Также планируется встреча с администрацией Ельца, где будут обсуждаться вопросы о дальнейшем развитии и укреплении экономических и культурных связей между нашими городами.
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