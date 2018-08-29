Работники ОАО «БЗМП» провели коллективное мероприятие

В соревнованиях принимали участие 7 семей, один из членов которых – работник предприятия. Спортивный семейный праздник проходил на территории спортивного объекта «Гребная база», возле водоема и состоял из 3 этапов:

– броски дартс;

– прыжки в длину;

– комбинированная эстафета (бег участников команд с мячом, зажатым в коленях, бег с обручем, эстафетный бег);

Дополнительно был организован конкурс «Музыкальное домашнее задание».

Праздничное оформление места проведения мероприятия, баннеры и кричалки, воздушные шары и флажки для детей, все это создавало атмосферу праздника, спортивного азарта, веселья и сплоченности.

Первое призовое место заняла семья Чернель, второе место заняла семья Авсиевич, третье-семья Христининых. Побежденных на празднике не было. Грамоты, дипломы и призы были вручены всем командам, участникам соревнований. Более 200 детей присутствовало на мероприятии. Для них были приглашены аниматоры фиксики, миньон и медведь. Все дети приняли участие в развлечениях, получили игрушки от сказочных персонажей и были очень довольны праздником.

Представители отдела охраны труда, здравпункта и участка охраны предприятия обеспечивали безопасность жизни присутствующих взрослых и детей при проведении мероприятия близ водоема.

Коллективные мероприятия очень нравятся заводчанам, вот и на этот спортивный праздник приходили семьями, пешком и на машинах, с малышами в колясках и на велосипедах.

В спортивном празднике приняли участие более 400человек, в т.ч. более 200детей и внуков работников ОАО «БЗМП».