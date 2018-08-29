Для мотоциклистов наступят новые правила

Так, статья 18.14 КоАП Республики Беларусь дополнена частью 9-1. «Управление мотоциклом, мопедом на одном колесе, а равно движение, при котором лицо, управляющее таким транспортным средством, не держится за руль или не держит ноги на педалях (подножке), – влекут наложение штрафа в размере от пяти до десяти базовых величин с лишением права управления транспортными средствами сроком до шести месяцев или без лишения».

В случае, если водитель совершает любое из вышеуказанных действий (движение на одном колесе, движение, не держась за руль или не держа ноги на педалях (подножке), его деяние подлежит квалификации по части 9-1 статьи 18.14 КоАП. Если в результате таких действий водителя мотоцикла (мопеда) будет создана аварийная обстановка, то его действия подлежат квалификации по части 10 статьи 18.14 КоАП.