Ландшафты безумные. Пилоты кругосветки вернулись во вчерашний день и открыли для себя Аляску

Депрессивный Ном, жизнерадостная Талкитна и активные полеты над аэропортами Аляски, а еще — невероятные виды на гору Денали, самую высокую в Северной Америке. Белорусская кругосветка добралась до нового континента — Америки. О том, что приключилось над Аляской, пилоты рассказали TUT.BY.





Линия перемены дат. Как пилоты вернулись во вчера

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . О своих приключениях пилоты рассказывают на страницах Facebook , в Instagram . За полетом можно следить в режиме реального времени на сайте кругосветки letim.by.

Бухта Провидения — крайняя точка на карте России, от которой пилоты белорусской кругосветку полетели в Америку. Где-то над Беринговым проливом случилось любопытное: Cessna 182T пересекла линию перемены дат. По разные стороны этой условной линии время отличается на сутки.

— Мы прилетели во вчера, товарищи, во вчера! А говорят: машины времени не существует, — такой привет записали пилоты на борту.

Во вчера — это прилететь на Аляску в понедельник 27 августа, вылетев из России во вторник 28 августа. Держать связь с пилотами из Беларуси на Аляске было непросто. Например, в аэропорту Ном, где они приземлились, на 11 часов меньше, чем в Минске: самое летное время там приходится на нашу ночь.

Первые города Аляски. Какими их увидели белорусы?

Население города Ном в заливе Берингова моря — около 4 тысяч человек. Именно сюда в 1925 году собаки доставляли сыворотку, чтобы спасти город от эпидемии дифтерии. Родом из этого города самый знаменитый пес из той спасительной гонки Балто.

Правда, сегодняшний Ном пилотов не впечатлил. Они не жалеют крепких слов по поводу тамошней гостиницы и еды.





— Довольно депрессивный городишко, пока лидирует по количеству «спитых» лиц на нашем маршруте. Гостиница, куда нас заселила группа сопровождения, оказалась конкретным клоповником, правда, расположенным буквально в 20 метрах от прибоя Берингова моря — ночью море нам шумело в окошке. Мы чуть нашли место, где смогли перекусить какой-то китайской еды, — рассказывает пилот Александр Центер.

— Про стоимость мы не будем упоминать, и про стоимость еды! — добавляет напарник Андрей Борисевич. — Это превышает разумные цены, которые мы в среднем закладывали в бюджет раза в два. Добавлю: вся эта история, что пьют только русские, или белорусы, и только страны бывшего СССР — не такая уж однозначная. В таких районах вроде Нома я все это видел, видел и в Шотландии, и в Норвегии, и в Исландии.

Депрессивненько — подытоживают пилоты про первый американский городок, с которым встретились.

На Аляске с высоты видно много асфальтированных взлетно-посадочных полос. И это большой контраст с грунтовыми аэродромами Дальнего Востока.

— В дикой части Аляски аэродромы очень хорошо оборудованы, во всех есть сервисы: топливо, брифинг-румы и так далее, — рассказывает пилот Андрей Борисевич.

При этом в небольших аэропортах, по наблюдениям пилотов, работает гораздо меньше людей, чем в похожих местах России.

После Нома белорусов принимал аэродром Талкитна. Если верить Википедии, почетным мэром местности Талкитна 20 лет, с 1997-го по 2017 год, был кот Стаббс .

— Это небольшой аэродром посреди Аляски, замечательное, колоритное место. Там мы познакомились с авиационным инструктором Хайди. 83 года, 50 лет она летает. Налет 30 тысяч часов! Хайди поговорила с нами чуть-чуть, прыгнула в самолет и улетела со студентом, — восхищаются пилоты коллегой.

Центер и Борисевич у самой высокой горы Северной Америки

В Талкитна находятся базы экспедиций, которые идут покорять гору Денали в одноименном Национальном парке. И как раз эти горы — одно из самых ярких впечатлений перелета.





Национальный парк Денали раньше назывался Маунт-Мак-Кинли, как и сама гора, высотой 6190 метров. Это высочайшая вершина Северной Америки.

— Мое самое яркое впечатление — это переход над перевалом через Денали, когда у нас гора осталась с левой стороны, а мы «перевалили» и сразу попали на ледник, — вспоминает Андрей Борисевич. — Я вообще не ожидал от Аляски такого количества гор, ледников. Ландшафты безумные!

























Александр Центер говорит, что на Аляске — пожалуй, самые красивые ландшафты во всей кругосветки. И тут же добавляет: «конечно, после Беларуси».

— Невероятной красоты сочетание Тихого океана, очень изрезанного фьордами побережья — гористого такого, покрытого лесами. Внутри этих гор прячутся еще и пресноводные озера, много островков — ну что-то нереальное!

Летает все. Развитое небо над Аляской

С топливом на Аляске совсем не то что на Дальнем Востоке.

— На российских аэродромах нужно ждать, пока к тебе привезут бочку, которая должна пройти через какие-то ворота, пропускную систему — а тут на каждом аэродроме живет бензовоз, хороший, со всеми авиационными фильтрами, который подъезжает, заправляет, тут же можно расплатиться кредитной карточкой, и все, — рассказывает Александр Центер. — Но! Отдам должное: в Беларуси за крайний год во всех областных аэропортах появились прицепы с очень красивыми бочками со счетчиками — и там происходит примерно то же самое.





— В аэропорту Кечикян мы заправились меньше чем минут за 15, — добавляет Андрей Борисевич. — Я даже не успел себе налить чашку какао и перекинуть файлы, как Саша сказал, что все, можно идти. По-моему, это был наш самый быстрый turn around (оборот. — Прим. TUT.BY) за всю историю.

— Еще одно огромное отличие Аляски от России — это огромное количество самолетов частных, даже начиная с небольшого аэропорта в Номе. На нашей парковке там было примерно 25 других частных самолетов, — говорит Александр Центер.

Больше всего поразил воздушным движением город Джуно, столица штата Аляска.





— Утром гуляли по городу, он расположен на фьорде, вокруг горы и огромное количество летающих гидросамолетов и вертолетов. У причальной стенки стояло три-четыре огромных круизных корабля, куда привезли несколько тысяч туристов, которые ломанулись потреблять все развлечения, которые там только есть. Горные походы, прогулки на самолетах, гидросамолетах, на ледники — видно, что это основная статья доходов сейчас на Аляске, — рассказывает Александр Центер.

Не меньше впечатлений у пилота Александра Борисевича, которого, казалось бы, массовой доступностью авиации в США не удивить.





— На Аляске какое-то безумное развитие авиации, даже круче, чем во Флориде или где-то еще, где я обычно летаю, — отмечает пилот. — Огромное количество летающих лодок, самолеты на поплавках, вертолеты. Летает все: от старых маленьких «Цессен» до супербольших «Де Хэвиллендов», которые берут на борт по 10 человек. Инфраструктура сумасшедшая. И все общаются друг с другом на одной частоте, никто никому не мешает.

Путь в Минск начался над Аляской

Пилот Александр Центер рассказывает, что каждый второй человек в США, с кем уже пришлось пообщаться, не удивляется названию страны — Беларусь. Говорит, что еще лет десять назад большинство не понимало, о какой стране вообще идет речь.





— А как техническое состояние самолета? Все ли идет гладко? — спрашиваем про ту самую «Цессну», которая из Минска уже успела пройти больше 15 тысяч километров, а это больше половины пути.

— У нас есть не длинный список вопросов, который мы хотим задать механику в техническом центре «Цессны», но они рутинные, — рассказывает Александр Центер.





















— Если мы сидим сейчас на высоте 9 тысяч футов, уже посреди Канады, перемещаясь со скоростью 125 узлов в воздушном — наверное, проблем нет, все гуд, — уточняет напарник.

Еще где-то в окрестностях Национального парка Денали белорусские пилоты пересекли медиану своего кругосветного перелета. Это значит, объясняют они, что экипаж уже летит не из Минска, а в Минск.

Маршрут белорусских пилотов. Глобус можно прокрутить и рассмотреть его со всех сторон. Нажав на красные точки, можно увидеть всплывающие ссылки — на опубликованные материалы TUT.BY об этой точке пути вокруг света.