Зарплаты бюджетников в IV квартале превысят 80% к средней зарплаты по стране - Минтруда

Фото из архива

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зарплаты бюджетников в IV квартале этого года превысят 80% средней зарплаты по стране, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович, комментируя планируемое повышение зарплат работников бюджетной сферы.

"Главой государства уделяется большое внимание благосостоянию граждан Беларуси. И особенно это касается бюджетной сферы, чем и продиктованы предложенные изменения", - отметил Андрей Лобович.

Проектом постановления Совмина предусмотрено повышение с 1 сентября заработной платы отдельным категориям работников здравоохранения и образования за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, педагогическим работникам (включая лиц из числа профессорско-преподавательского состава) и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений предусмотрено повышение тарифных ставок на 20%. Доплаты врачей и медицинских сестер повысят в размере 20% и 13% соответственно. Повышение окладов провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов составит от 40% до 100%.

"Также с 1 октября 2018 года увеличивается тарифная ставка первого разряда - с Br34 до Br35,5. Рост составит 4,4%, - уточнил Андрей Лобович. - Данные меры позволят обеспечить уровень заработной платы работников бюджетной сферы в 2018 году на уровне Br742, в четвертом квартале текущего года она составит в среднем Br800, то есть соотношение 80% к средней заработной плате по стране будет обеспечено".

По словам первого замминистра, на реализацию перечисленных мер будут направлены дополнительные средства консолидированного бюджета в объеме около Br500 млн за счет сформированного резервного фонда.-0-