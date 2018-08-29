С Днем знаний! Поздравление работникам системы образования района, учащимся, ветеранам педагогического труда





Уважаемые работники системы образования района, учащиеся, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем вас с праздником, который 1 сентября отмечает вся страна — Днем знаний. Этот праздник — один из самых торжественных, волнующих в году.

Сегодня школы распахнут двери, чтобы принять в своих стенах учеников — тех, за кем стоит будущее нашего района, страны. Все мы на протяжении всей жизни учимся и развиваемся, становимся лучше, мудрее. Ведь именно в таком движении, в душевном и духовном развитии, и состоит жизнь. А развитие без знаний — невозможно.

Желаем всем ребятам отличных оценок. Пусть Вам будет легко и интересно в учении, пусть Ваши успехи станут предметом гордости родителей и учителей. А педагогам — оптимизма, энергии, новых профессиональных побед и плодотворной работы. От вашего профессионализма, педагогического таланта, творчества, душевной щедрости и мудрости зависит будущее нашего молодого поколения.

С праздником! С Днем знаний!

Районный исполнительный комитет.

Районный Совет депутатов.