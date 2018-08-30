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Трамп пригрозил вывести США из ВТО

31.08.2018 07:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент США Дональд Трамп готов выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), если она не улучшит свою работу. Об этом американский лидер заявил в четверг агентству Bloomberg.


Фото: TUT.BY

«Если она не изменится, я выведу [США] из ВТО», — сказал хозяин Белого дома.

В прошлом месяце Трамп также отмечал, что ВТО на протяжении многих лет «плохо обращалась» с США, и ей необходимо изменить свою политику, напомнило агентство.

Трамп неоднократно подвергал ВТО критике. Так, в апреле он написал в своем Twitter, что ВТО, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США. В начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал «бедствием» Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО. Президент также заявлял, что Вашингтон будет добиваться реформирования этой организации.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.

 
 
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Ранее американский президент уже говорил, что организация "плохо обращалась" с США.
 
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