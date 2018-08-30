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Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября
31.08.2018 07:43 — Новости Общества | БелТА
31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября, сообщает БЕЛТА.
Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний: встречи с классными руководителями, линейки - пройдут 31 августа и 1 сентября. Первый урок будет посвящен Году малой родины и пройдет под названием "Мне выпала шчасце тут нарадзіцца…".
На мероприятия будут приглашены представители шефских предприятий, общественных объединений, белорусские писатели, известные выпускники учреждений образования, видные общественные и государственные деятели, медийные персоны.
Планируется участие руководителей республиканских органов госуправления в торжественных мероприятиях в школах на своей малой родине.-0-
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьные линейки в Беларуси пройдут 31 августа и 1 сентября, сообщает БЕЛТА. Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний:...
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