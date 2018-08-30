Завтра белорусские дети идут в школу. Нет-нет, еще не учиться — только на линейки и праздничные классные часы. А это значит, что лето всё. Но когда первое сентября выпадает на выходной день (еще и субботу), кажется, что лето бонусом дарит счастливых два дня. Чтобы уйти красиво, предстоящий уик-энд в Минске обещает быть все еще теплым и активным по части событий в городе. Смотрите, как можно попрощаться с летом — да одна Тбилисоба чего стоит!
А нашему президенту исполнилось 64 года. Александр Лукашенко традиционно провел день рождения «в рабочем режиме». Ну и традиционно поговорил с Путиным по телефону — принял поздравления и обсудил пару насущных вопросов. Договорились скоро увидеться. Ой, кстати, их бывший коллега Франсуа Олланд недавно выпустил книгу, и там рассказал в том числе о встрече «нормандской четверки» в Минске. Вот здесь — его воспоминания о том, как в «бездушном зале» Дворца независимости их кормили «невкусными бутербродами», и как Путин нашел кровать, пока остальные президенты кемарили в креслах.
Посол России в Беларуси Александр Суриков завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране. Он проработал в Беларуси 12 с половиной лет. «Была попытка разобщить наше братство, и они продолжаются, но наша задача — не допустить этого», — говорил он на прощальной встрече с журналистами. — «У России и Беларуси политически острых углов практически нет, есть лишь небольшие экономические вопросы, которые однажды будут решаться не через президентов, а через суд». Обсудили, конечно, и нового посла и спецпредставителя Михаила Бабича. Еще вчера Сурикова принял Александр Лукашенко — и вручил подарок на память о Беларуси. Теперь уже бывший посол планирует вернуться домой, в Сибирь, и заниматься семьей, детьми и внуками. «У меня рабочего стажа — 60 лет. Я привык к тому обществу, в котором находился 12 лет, к доброте, уважению. Поэтому есть оттенок грусти, но есть и радость, все-таки я еду домой… Есть еще и понятие возраста, на танцы я уже не хожу».
Продолжаем следить за процессом по делу погибшего солдата Александра Коржича. Вчера в суде вспоминали последние минуты его жизни, разбирались, как солдата можно было потерять на целую неделю, и слушали психиатра, которая считает его самоубийство несколько странным: «Слишком усложненный суицид. По словам следователя, Коржич расстегнул китель, снял майку, застегнул китель, завязал шнурки и надел на голову майку. Для того чтобы повеситься, слишком много действий». И ведь действительно.
Ну, а наши умницы-теннисистки Саша Саснович и Арина Соболенко тем временем вслед за Азаренко вышли в 3-й круг US Open. Вперед, девчонки!
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А у нас — новый проект про путь молока: покажем, как за большой индустрией белорусской экономики стоят простые люди — хозяева коров, пастух, молочник, доярка и другие. Весь их жизненный ритм подчинен молоку, они преданы этому напитку и осуществляют свой, человеческий, вклад в цену молока. Мы покажем, как молоко связывает нас белой нитью и с этими людьми, и друг с другом. И вот, знакомьтесь, наши первые герои — Степан и Анна Касьяник. Мужу и жене всего по 24 года, когда-то они учились в одном классе, а сейчас у них шесть коров. И это, верят ребята, только начало (только бы к ним чупакабра не пришла!).
Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка». Добрались до нового континента — Америки. Депрессивный Ном, жизнерадостная Талкитна и активные полеты над аэропортами Аляски, а еще — невероятные виды на гору Денали, самую высокую в Северной Америке. Александр Центер говорит, что на Аляске, пожалуй, самые красивые ландшафты во всей кругосветке. И тут же добавляет: «Конечно, после Беларуси». Смотрите, как красиво!
А Даша Домрачева собралась с Уле… на белорусские болота. Помните, недавно в инстаграме Домрачева обратилась к подписчикам за советом: какие интересные места посетить в Беларуси? Ну им и насоветовали! Как вообще Даша живет без большого спорта — рассказываем здесь.
А вот еще одна красавица, знакомьтесь: в Минске живет и тренирует девушка с очень длинными волосами. «В Израиле я ходила тренироваться к морю. Местные дети подбегали с восторженными криками: „Рапунцель, Рапунцель!“ — и скоро все в районе знали, что Рапунцель на пляже занимается фитнесом». Везет таким красавицам, да? Подписчики в Instagram тащатся от видео с распущенными волосами: смахнула с лица волосы на фоне Лошицкого парка, — вот и продвижение аккаунта.
Но вернемся к земному. Решили разобраться, что у нас с индустриальным домостроением. Сама по себе идея очень привлекательна: застройщик строит целый квартал со всеми коммуникациями, асфальтом и тротуарами. Домокомплекты на участки поступают с завода, на месте их нужно только собрать. Семья приезжает и заселяется в готовый коттедж или таунхаус — чем не перспектива развития наших городов-спутников? Но что мы имеем в реальности и какие дома могут предложить наши заводы и стройкомбинаты?
Кстати. Смотрели вчера «Экономику на пальцах» в прямом эфире? Если нет — не беда, у нас есть все в записи. Советуем не пропустить эту программу — ее автор считает, что Лукашенко в лице нового правительства строит оппозицию силовикам. Кому и зачем это нужно? Смотрите (или слушайте) сами.
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