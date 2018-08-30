Доброе утро!

Завтра белорусские дети идут в школу. Нет-нет, еще не учиться — только на линейки и праздничные классные часы. А это значит, что лето всё. Но когда первое сентября выпадает на выходной день (еще и субботу), кажется, что лето бонусом дарит счастливых два дня. Чтобы уйти красиво, предстоящий уик-энд в Минске обещает быть все еще теплым и активным по части событий в городе. Смотрите, как можно попрощаться с летом — да одна Тбилисоба чего стоит!

ВАЖНОЕ

Вчера умер Иосиф Кобзон . Мы могли относиться к нему по-разному, но ушла эпоха — и это печально. Остановитесь — и переслушайте лучшие его песни , посмотрите видео с высказываниями артиста о себе , о страхах, стиле и любви. RIP.





А нашему президенту исполнилось 64 года . Александр Лукашенко традиционно провел день рождения «в рабочем режиме». Ну и традиционно поговорил с Путиным по телефону — принял поздравления и обсудил пару насущных вопросов. Договорились скоро увидеться. Ой, кстати, их бывший коллега Франсуа Олланд недавно выпустил книгу, и там рассказал в том числе о встрече «нормандской четверки» в Минске. Вот здесь — его воспоминания о том, как в «бездушном зале» Дворца независимости их кормили «невкусными бутербродами», и как Путин нашел кровать, пока остальные президенты кемарили в креслах.

Посол России в Беларуси Александр Суриков завершил свою дипломатическую миссию в нашей стране. Он проработал в Беларуси 12 с половиной лет. «Была попытка разобщить наше братство, и они продолжаются, но наша задача — не допустить этого», — говорил он на прощальной встрече с журналистами . — «У России и Беларуси политически острых углов практически нет, есть лишь небольшие экономические вопросы, которые однажды будут решаться не через президентов, а через суд». Обсудили , конечно, и нового посла и спецпредставителя Михаила Бабича. Еще вчера Сурикова принял Александр Лукашенко — и вручил подарок на память о Беларуси . Теперь уже бывший посол планирует вернуться домой, в Сибирь , и заниматься семьей, детьми и внуками. «У меня рабочего стажа — 60 лет. Я привык к тому обществу, в котором находился 12 лет, к доброте, уважению. Поэтому есть оттенок грусти, но есть и радость, все-таки я еду домой… Есть еще и понятие возраста, на танцы я уже не хожу».

С 1 сентября поднимут зарплаты некоторым бюджетникам — например, врачам и учителям. У кого и на сколько вырастут доходы — рассказываем здесь . А еще скоро повысят тарифную ставку первого разряда . И это прекрасно, а то нам очевидно не хватает на жизнь: белорусы по-прежнему активно занимают деньги у банков, и наши долги перед банками снова достигли рекордной суммы . Неудивительно, что на складах белорусских производителей «залеживаются» велосипеды, легковушки и еще много-много других товаров — нам просто не за что их покупать.

Продолжаем следить за процессом по делу погибшего солдата Александра Коржича. Вчера в суде вспоминали последние минуты его жизни , разбирались, как солдата можно было потерять на целую неделю, и слушали психиатра, которая считает его самоубийство несколько странным : «Слишком усложненный суицид. По словам следователя, Коржич расстегнул китель, снял майку, застегнул китель, завязал шнурки и надел на голову майку. Для того чтобы повеситься, слишком много действий». И ведь действительно.

Поговаривают, что Юрий Чиж оставит минское «Динамо» . Сам он пока не высказывается на эту тему, но что же будет с клубом, если это станет правдой?.. И вот вам, пока думаете, итоги жеребьевки Лиги чемпионов — там пока из белорусов только Гончаренко.

Ну, а наши умницы-теннисистки Саша Саснович и Арина Соболенко тем временем вслед за Азаренко вышли в 3-й круг US Open . Вперед, девчонки!

ПОПУЛЯРНОЕ

А у нас — новый проект про путь молока: покажем, как за большой индустрией белорусской экономики стоят простые люди — хозяева коров, пастух, молочник, доярка и другие. Весь их жизненный ритм подчинен молоку, они преданы этому напитку и осуществляют свой, человеческий, вклад в цену молока. Мы покажем, как молоко связывает нас белой нитью и с этими людьми, и друг с другом. И вот, знакомьтесь, наши первые герои — Степан и Анна Касьяник. Мужу и жене всего по 24 года, когда-то они учились в одном классе, а сейчас у них шесть коров. И это, верят ребята, только начало ( только бы к ним чупакабра не пришла! ).





В начале лета рядом с урочищем Куропаты, где сотрудники НКВД расстреляли тысячи безвинных жертв, открылся развлекательный ресторанный комплекс «Поедем поедим». Помните, сколько шума было ( на днях, кстати, снова произошел конфликт )? А потом выяснилось, что часть участников конфликта вообще слабо представляет себе, что происходило в Куропатах, а кто-то уверен, что практически вся информация засекречена. Ребята, это не так: мы знаем об урочище гораздо больше, чем кажется на первый взгляд — и вот вам ответы на 10 основных вопросов о Куропатах, основанных на материалах следствия .

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Белорусские пилоты с 18 августа летят на малом самолете вокруг земли. Материалы об этом можно почитать на странице спецпроекта TUT.BY «Кругосветка» . Добрались до нового континента — Америки. Депрессивный Ном, жизнерадостная Талкитна и активные полеты над аэропортами Аляски, а еще — невероятные виды на гору Денали, самую высокую в Северной Америке. Александр Центер говорит, что на Аляске, пожалуй, самые красивые ландшафты во всей кругосветке. И тут же добавляет: «Конечно, после Беларуси». Смотрите, как красиво !





А Даша Домрачева собралась с Уле… на белорусские болота. Помните, недавно в инстаграме Домрачева обратилась к подписчикам за советом: какие интересные места посетить в Беларуси? Ну им и насоветовали! Как вообще Даша живет без большого спорта — рассказываем здесь .

А вот еще одна красавица, знакомьтесь : в Минске живет и тренирует девушка с очень длинными волосами. «В Израиле я ходила тренироваться к морю. Местные дети подбегали с восторженными криками: „Рапунцель, Рапунцель!“ — и скоро все в районе знали, что Рапунцель на пляже занимается фитнесом». Везет таким красавицам, да? Подписчики в Instagram тащатся от видео с распущенными волосами: смахнула с лица волосы на фоне Лошицкого парка, — вот и продвижение аккаунта.

Но вернемся к земному. Решили разобраться, что у нас с индустриальным домостроением. Сама по себе идея очень привлекательна: застройщик строит целый квартал со всеми коммуникациями, асфальтом и тротуарами. Домокомплекты на участки поступают с завода, на месте их нужно только собрать. Семья приезжает и заселяется в готовый коттедж или таунхаус — чем не перспектива развития наших городов-спутников? Но что мы имеем в реальности и какие дома могут предложить наши заводы и стройкомбинаты ?

Все новости четверга, 30 августа

Кстати. Смотрели вчера «Экономику на пальцах» в прямом эфире? Если нет — не беда, у нас есть все в записи. Советуем не пропустить эту программу — ее автор считает, что Лукашенко в лице нового правительства строит оппозицию силовикам. Кому и зачем это нужно? Смотрите (или слушайте) сами .

Ваша редакция

Вы подписаны на новости TUT.BY