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Тепло и солнечно. Каким будет начало сентября в Могилеве
31.08.2018 08:23 — Новости Общества | Tut.by
Да, сегодня последний день августа, и что? Начало сентября в Могилеве обещает быть жарким и солнечным! В первые дни — они же выходные — сентября будет +23°С. А на следующей неделе, по предварительным данным, — до +27°С! Так что верните в шкафы свои пальто и сапоги — жара ведь на дворе.
Сегодня, 31 августа, прогнозируют максимум +22°С, переменную облачность.
В субботу, 1 сентября, будет, в основном, ясно и до +23°С.
В воскресенье погода останется прежней: тепло, солнечно, +23°С максимум.
В понедельник, 3 сентября, также будет +23°С, но уже облачно, в ночь на вторник возможны дождь и гроза. А в первой половине суток погода будет ветреной.
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Первая неделя календарной осени обещает быть жаркой!
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