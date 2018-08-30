Тепло и солнечно. Каким будет начало сентября в Могилеве

Да, сегодня последний день августа, и что? Начало сентября в Могилеве обещает быть жарким и солнечным! В первые дни — они же выходные — сентября будет +23°С. А на следующей неделе, по предварительным данным, — до +27°С! Так что верните в шкафы свои пальто и сапоги — жара ведь на дворе.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 31 августа, прогнозируют максимум +22°С, переменную облачность.

В субботу, 1 сентября, будет, в основном, ясно и до +23°С.

В воскресенье погода останется прежней: тепло, солнечно, +23°С максимум.

В понедельник, 3 сентября, также будет +23°С, но уже облачно, в ночь на вторник возможны дождь и гроза. А в первой половине суток погода будет ветреной.

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