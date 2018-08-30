Осень начинается красиво. Погода в Витебске на выходные

В выходные, по предварительному прогнозу pogoda.by, дождей не предвидится. И будет тепло! Так что у нынешней осени красивое, обнадеживающее начало.

В субботу, 1 сентября, в День знаний, температура воздуха ночью +14…16°С, днем +22…24°С. Небольшая облачность, без осадков.

Таким же сухим и погожим в Витебске будет и воскресенье, 2 сентября.