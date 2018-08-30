ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершается реконструкция в брестском аэропорту, который требовал привести в порядок Лукашенко

31.08.2018 08:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Брестском аэропорту завершается реконструкция, после которой он сможет принимать современные боинги и даже суда дальнемагистрального сообщения, сообщает телеканал Беларусь 1.


Фото: www.avia.by

В советские времена брестский аэропорт был востребован. Отсюда выполнялись рейсы в 15 городов, среди которых Киев, Москва, Кишинев. Летали даже в соседний Минск. Самый рекордный год — 1985, здесь приняли 100 тысяч пассажиров и 700 тонн грузов. Сегодня эти цифры в разы меньше, круглогодичных рейсов нет. С весны до осени из Бреста летают самолеты в Калининград, Болгарию, Черногорию. Зимой — в Египет. Возможностью отдохнуть на море или навестить родственников люди активно пользуются.

Ремонтные работы планируется завершить в ближайший месяц. Также заменят светосигнальную систему на более экономичную. После реконструкции аэропорт способен принимать всю линейку боингов, в том числе дальнемагистральные воздушные суда 667/300 ЕР, которые способно пролетать без остановки до 11 тысяч километров.

Привести в порядок брестский аэропорт потребовал президент Александр Лукашенко во время визита в Брест в прошлом году.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После реконструкции аэропорт способен принимать всю линейку боингов, в том числе дальнемагистральные воздушные суда.
 
Новости дня
Новости общества
 
Смерть Кобзона, воспоминания Олланда, "объяснялка" по Куропатам и путь молока - все за вчера
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Ветки
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Прамень
Савецкая вёска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика