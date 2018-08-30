Завершается реконструкция в брестском аэропорту, который требовал привести в порядок Лукашенко

В Брестском аэропорту завершается реконструкция, после которой он сможет принимать современные боинги и даже суда дальнемагистрального сообщения, сообщает телеканал Беларусь 1 .



Фото: www.avia.by

В советские времена брестский аэропорт был востребован. Отсюда выполнялись рейсы в 15 городов, среди которых Киев, Москва, Кишинев. Летали даже в соседний Минск. Самый рекордный год — 1985, здесь приняли 100 тысяч пассажиров и 700 тонн грузов. Сегодня эти цифры в разы меньше, круглогодичных рейсов нет. С весны до осени из Бреста летают самолеты в Калининград, Болгарию, Черногорию. Зимой — в Египет. Возможностью отдохнуть на море или навестить родственников люди активно пользуются.

Ремонтные работы планируется завершить в ближайший месяц. Также заменят светосигнальную систему на более экономичную. После реконструкции аэропорт способен принимать всю линейку боингов, в том числе дальнемагистральные воздушные суда 667/300 ЕР, которые способно пролетать без остановки до 11 тысяч километров.

Привести в порядок брестский аэропорт потребовал президент Александр Лукашенко во время визита в Брест в прошлом году.