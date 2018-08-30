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Судебных исполнителей Беларуси оснастили видеорегистраторами

31.08.2018 09:02 — Новости Общества | БелТА  
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебных исполнителей Беларуси оснастили персональными видеорегистраторами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства юстиции.

В министерстве полагают, что использование в работе территориальных органов принудительного исполнения видеорегистраторов позволит максимально исключить спорные вопросы при совершении наиболее значимых исполнительных действий, таких как арест имущества, выселение должника. Это также должно сократить количество жалоб от сторон исполнительного производства на действия (бездействие) судебных исполнителей.

Персональный видеорегистратор предназначен для ношения на элементах форменной одежды и может использоваться при исполнительных действиях, а также в других случаях, обусловленных служебной необходимостью.

Записанную информацию сторонам исполнительного производства могут предоставлять только для ее просмотра в присутствии судебного исполнителя, на основании письменного заявления.

В пресс-службе добавили, что для закрепления доказательств судебные исполнители могут использовать технические средства, в том числе звукозаписывающую и видеоаппаратуру, кино- и фотосъемку.

Порядок использования персональных видеорегистраторов регламентирован Министерством юстиции.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судебных исполнителей Беларуси оснастили персональными видеорегистраторами, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе...
 
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