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Облачно и без осадков. Погода в Гродно и области в первые осенние выходные
31.08.2018 09:53 — Новости Общества | Tut.by
Вот и осень! Правда, предстоящие выходные будут еще по-летнему теплыми. В воскресенье утром и днем даже будет солнечно,
В субботу, 1 августа, переменная облачность и без осадков. Утром — облачно с прояснениями, днем выглянет солнце. Слабый ветер. Температура воздуха ночью +12…14°С, днем — +20…22°С.
В воскресенье, 2 сентября, также будут без осадков. Утром и днем — переменная облачность. Станет теплее: днем до +24°С.
Хороших выходных вам!
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Предстоящие выходные будут еще по-летнему теплыми. Дожди и сильная облачность не прогнозируется. В воскресенье утром и днем даже будет солнечно
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