Облачно и без осадков. Погода в Гродно и области в первые осенние выходные

Вот и осень! Правда, предстоящие выходные будут еще по-летнему теплыми. В воскресенье утром и днем даже будет солнечно, обещает pogoda.by.





В субботу, 1 августа, переменная облачность и без осадков. Утром — облачно с прояснениями, днем выглянет солнце. Слабый ветер. Температура воздуха ночью +12…14°С, днем — +20…22°С.

В воскресенье, 2 сентября, также будут без осадков. Утром и днем — переменная облачность. Станет теплее: днем до +24°С.

Хороших выходных вам!