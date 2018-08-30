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Облачно и без осадков. Погода в Гродно и области в первые осенние выходные

31.08.2018 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Вот и осень! Правда, предстоящие выходные будут еще по-летнему теплыми. В воскресенье утром и днем даже будет солнечно, обещает pogoda.by.


В субботу, 1 августа, переменная облачность и без осадков. Утром — облачно с прояснениями, днем выглянет солнце. Слабый ветер. Температура воздуха ночью +12…14°С, днем — +20…22°С.

В воскресенье, 2 сентября, также будут без осадков. Утром и днем — переменная облачность. Станет теплее: днем до +24°С.

Хороших выходных вам!

 
 
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Предстоящие выходные будут еще по-летнему теплыми. Дожди и сильная облачность не прогнозируется. В воскресенье утром и днем даже будет солнечно
 
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