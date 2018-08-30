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"Проблемы с зачатием - у каждой 8 пары". Будущие папы в Беларуси все чаще готовятся к отцовству

31.08.2018 09:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Последние несколько лет все чаще, готовясь к отцовству, мужчины консультируются у врачей. Причину тенденции медики объясняют так — папами теперь становятся позже и к зачатию подходят осознаннее.


Фото: Reuters

— Интерес к осознанному отцовству растет, — считает Дмитрий Ниткин, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Минздрава, доктор медицинских наук. — Современная тенденция заключается в том, что отцами становятся позже, чем это было раньше. В среднем — в 28−32 года. Соответственно, в этом возрасте появляются те болезни, о которых в 20−22 года не задумываются.

Среди них, уточняет специалист, снижение качества спермы. И как следствие — проблемы с зачатием. В настоящее время, переходит он к статистике, проблемы с зачатием первого ребенка у нас случаются у каждой восьмой пары.

— Кроме того, образованность и ответственность мужчины в 30 лет выше, чем в 20, — продолжает разбирать проблему собеседник. — Для сравнения, раньше партнерские роды были единичными. А сейчас это около пяти процентов всех родов. А почему? У мужчин к этому растет интерес.

Социальный портрет отца, который осознанно подходит к родам, специалист описывает так:

— Как правило, это социально-активный мужчина с высшим образованием. Дружит с различного рода технологиями. Ему интересна не только работа, но и семья, и его будущее. Соответственно, он принимает в этом участие, а значит, готовится к отцовству.

Ранее в Минздраве сообщали: около 16% пар в Беларуси имеют проблемы с зачатием ребенка. И их количество со временем увеличивается.

 
 
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Последние несколько лет все чаще, готовясь к отцовству, мужчины консультируются у врачей.
 
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