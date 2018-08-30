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В Гомеле осудят последнего обвиняемого по делу о крупной коррупционной взятке. Он был в розыске
31.08.2018 10:17 — Новости Общества | Tut.by
Белорусские
По данным следствия, для оказания директору ООО «Автоинвесткапитал» за взятку содействия в приобретении в Гомеле по выгодной цене здания бывшего магазина обанкротившегося «Белагропрода», его антикризисный управляющий вступил в преступный сговор с учредителем «Центра недвижимости» и еще одним жителем Гомеля.
По первоначальной договоренности два злоумышленника должны были получить от директора «Автоинвесткапитала» в качестве взятки для антикризисного управляющего 70 тысяч долларов. Однако соучастники управляющего в целях личного обогащения путем обмана завысили сумму взятки на 30 тысяч долларов, убедив директора передать в общей сложности 100 тысяч.
Согласно преступному плану, антикризисный управляющий обеспечил на аукционе, проведенном в нарушение установленного порядка, приобретение директором ООО «Автоинвесткапитал» интересующего его объекта недвижимости по выгодной цене. Переданные директором в качестве взятки деньги участники преступления разделили между собой, при этом управляющий получил лишь 10 тысяч долларов.
Учредитель «Центра недвижимости», антикризисный управляющий и взяткодатель — директор «Автоинвесткапитала» были привлечены к уголовной ответственности еще в 2009 году. Четвертому фигуранту удалось скрыться.
По информации оперативников обвиняемый обладал криминальными связями как в Беларуси, так и за рубежом и мог быть причастен к деятельности не менее двух организованных преступных групп, действовавших на территории Гомельской области в 2000-х годах.
Обвиняемый скрывался в Приморском крае Российской Федерации, но был задержан правоохранительными органами соседнего государства и этапирован в Беларусь.
Следователи квалифицировали действия обвиняемого как пособничество в получении взятки, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, и мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере.
Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.
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Белорусские следователи закончили расследование уголовного дела о пособничестве в даче взятки в размере 70 тысяч долларов США и мошенничестве. Перед судом по делу...
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