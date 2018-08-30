Бюджетникам обещают существенный рост зарплат

В Беларуси планируется существенный рост зарплат в бюджетной сфере. Помимо традиционного роста, увязанного со ставкой первого разряда, бюджетниками будут заниматься еще и в новом правительстве.

30 августа Александр Лукашенко согласовал проект постановления Совмина «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников».

Согласно документу, с 1 сентября будут повышены зарплаты отдельным категориям работников образования и здравоохранения. В частности, педагогам и помощникам воспитателей детских садов тарифные ставки повысят на 20%. Доплаты врачам и медсестрам вырастут на 20% и 13% соответственно. Оклады провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов повысятся от 40% до 100%.

С 1 октября увеличится тарифная ставка первого разряда — с 34 рублей до 35,5 рубля — на 4,4%. Таким образом, в IV квартале 2018 года зарплаты бюджетников превысят 80% среднего заработка по стране. Об этом агентству БЕЛТА заявил первый заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Лобович.

28 августа на заседании Совета Министров премьер-министр Сергей Румас сообщил, что целевой задачей правительства Беларуси на 2019 года является подъем заработной платы бюджетников до показателя, составляющего не менее 80% от средней заработной платы по стране, а размера пенсии по возрасту — не ниже 40% от средней заработной платы.