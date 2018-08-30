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В Дрибинском районе проводится акция ОО «БРСМ» под названием «В школу с Добрым Сердцем»

31.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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В Дрибинском районе проводится акция ОО «БРСМ» под названием «В школу с Добрым Сердцем»
В Дрибинском районе проводится акция ОО «БРСМ» под названием «В школу с Добрым Сердцем». Это традиционный проект союза молодежи. Он направлен на оказание адресной социальной поддержки многодетным и неполным семьям, детским интернатным учреждениям, тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию и испытывает трудности при подготовке детей к учебному году. «Акцию условно можно разделить на два этапа, — рассказала «районке» исполняющий обязанности первого секретаря РК ОО «БРСМ» Евгения Ерошенко. — На первом волонтеры БРСМ организуют в магазинах и школах пункты сбора канцелярских и спортивных принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды, обуви. Потом мы формируем подарки и передаем их семьям.Так, на прошлой неделе волонтеры раздавали на рынке в Дрибине флаеры с информацией о проекте. На призыв откликнулись и продавцы и покупатели, канцтоваров. В знак признательности мы каждому вручали значок с эмблемой волонтерского движения».
 
 
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В Дрибинском районе проводится акция ОО «БРСМ» под названием «В школу с Добрым Сердцем». Это традиционный проект союза молодежи. Он направлен на оказание адресной...
 
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