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С Днем знаний жителей Дрибинского района поздравляет Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 

31.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска  
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С Днем знаний жителей Дрибинского района поздравляет Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся! Сердечно поздравляю всех с Днём знаний  и началом нового учебного года! 
 1 сентября – это знаменательный день, с которого начинается нелегкий путь в мир познания и новых свершений. Ведь главной силой человека, как и во все времена, по-прежнему остаются знания – залог успешного будущего. 
 
 
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Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся! Сердечно поздравляю всех с Днём знаний  и началом нового учебного года!    1...
 
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