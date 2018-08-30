В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С Днем знаний жителей Дрибинского района поздравляет Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся! Сердечно поздравляю всех с Днём знаний и началом нового учебного года! 1...

1 сентября – это знаменательный день, с которого начинается нелегкий путь в мир познания и новых свершений. Ведь главной силой человека, как и во все времена, по-прежнему остаются знания – залог успешного будущего.