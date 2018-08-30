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С Днем знаний жителей Дрибинского района поздравляет Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
31.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся! Сердечно поздравляю всех с Днём знаний и началом нового учебного года!
1 сентября – это знаменательный день, с которого начинается нелегкий путь в мир познания и новых свершений. Ведь главной силой человека, как и во все времена, по-прежнему остаются знания – залог успешного будущего.
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С Днем знаний жителей Дрибинского района поздравляет Елена Колеснёва, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда, учащиеся! Сердечно поздравляю всех с Днём знаний и началом нового учебного года! 1...
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