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Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси

31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной.
Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси
Совет министров Беларуси утвердил новую стоимость использования учебников на 2018-2019 учебный год.
Так, за пользование учебниками родителям школьников придется заплатить 12,25 рубля, дошкольников – 4,9. Еще в прошлом году, для сравнения, стоимость пользования комплектом достигала 20 рублей.

 
 
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Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной. Совет министров Беларуси утвердил новую стоимость...
 
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