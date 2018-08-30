Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной.



Совет министров Беларуси утвердил новую стоимость использования учебников на 2018-2019 учебный год.

Так, за пользование учебниками родителям школьников придется заплатить 12,25 рубля, дошкольников – 4,9. Еще в прошлом году, для сравнения, стоимость пользования комплектом достигала 20 рублей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной. Совет министров Беларуси утвердил новую стоимость...