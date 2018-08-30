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Стали известны новые цены за пользование учебниками в Беларуси
31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной.
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Ранее стоимость учебников варьировалась в зависимости от класса, сейчас же она является фиксированной. Совет министров Беларуси утвердил новую стоимость...
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