С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров.



Отметим, увеличение заработной платы ожидается во всех бюджетных сферах. И грядущее сентябрьское повышение – лишь первый этап социальной программы по улучшению благосостояния белорусов.

Первыми из бюджетников повышение зарплат на собственном кошельке прочувствует работники образования и здравоохранения. Уже с 1 сентября их реальные доходы вырастут за счет повышения тарифных ставок, окладов и доплат.

Так, например, педагогам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей оклады повысят на 20 %. Врачи и медсестры получат доплаты в размере 20 и 13 % соответственно. Провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов ждет повышение в размере от 40 до 100 %. И это только первый шаг.

За повышением оплаты труда стоит большая планомерная работа. О том, что врачи, учителя должны получать достойную зарплату, Александр Лукашенко говорил не раз. От чиновников глава государства требовал реальных действий. Основная задача – обеспечить достойный уровень жизни людей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие еще ожидаются изменения в бюджетной сфере С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров....