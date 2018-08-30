|
С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие еще ожидаются изменения в бюджетной сфере
31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк
С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие еще ожидаются изменения в бюджетной сфере
С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)