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С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие еще ожидаются изменения в бюджетной сфере

31.08.2018 — Новости Общества | Чачэрскi веснiк  
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С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров.
С 1 сентября в Беларуси вырастут зарплаты у педагогов и медиков. Какие еще ожидаются изменения в бюджетной сфере
Отметим, увеличение заработной платы ожидается во всех бюджетных сферах. И грядущее сентябрьское повышение – лишь первый этап социальной программы по улучшению благосостояния белорусов.
Первыми из бюджетников повышение зарплат на собственном кошельке прочувствует работники образования и здравоохранения. Уже с 1 сентября их реальные доходы вырастут за счет повышения тарифных ставок, окладов и доплат.
Так, например, педагогам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей оклады повысят на 20 %. Врачи и медсестры получат доплаты в размере 20 и 13 % соответственно. Провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов ждет повышение в размере от 40 до 100 %. И это только первый шаг.
За повышением оплаты труда стоит большая планомерная работа. О том, что врачи, учителя должны получать достойную зарплату, Александр Лукашенко говорил не раз. От чиновников глава государства требовал реальных действий. Основная задача – обеспечить достойный уровень жизни людей.

 
 
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С 1 сентября вырастут зарплаты у педагогов и медиков. По поручению Президента правительством подготовлен соответствующий проект постановления Совета Министров....
 
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