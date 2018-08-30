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Родителям новорожденных подарят необходимые для малышей в первые дни вещи

31.08.2018 — Новости Общества | Петрыкаускiя навiны  
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует новый социальный проект, по которому семьям новорожденных детей будут вручать наборы с вещами, необходимыми в первые дни жизни малыша, сообщили БЕЛТА представители проекта «Pro».

«Все наши мероприятия предназначены для того, чтобы помочь семье в новой для них ситуации. Поэтому еще одним результатом годовой работы конгресса „МамаPro“ стала идея создать подарочную коробку со всем необходимым для первых дней жизни малыша, которую будут вручать молодым мамам. Ведь не всегда им легко самим сориентироваться, какие предметы следует приобретать прежде всего», — отметила руководитель проекта «Pro», врач акушер-гинеколог, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения БелМАПО Диана Мардас.

На сайте mamapro.by открыто анкетирование. В нем будущие родители могут предложить необходимые вещи: одноразовые пеленки, присыпки, погремушки, мыло, шампунь. Затем подарочные комплекты будут вручаться молодым мамам в течение месяца в «тестовом режиме». Организаторы рассчитывают получить обратную связь, услышать первые отзывы и оценить перспективы проекта.

Кстати, начало наполнению наборов уже положено — на пресс-конференции, которая состоялась сегодня в роддоме 5-й городской клинической больницы. Первую анкету с пожеланиями и советами по вещам первой необходимости заполнил опытный отец Александр Патлис, а вслед за ним — спикеры и журналисты ведущих изданий.

 
Теги: Минск
 
 
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30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси стартует новый социальный проект, по которому семьям новорожденных детей будут вручать наборы с вещами, необходимыми в...
 
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