В Беларуси во исполнение поручений Президента существенно повысят зарплаты работников бюджетной сферы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал проект постановления Совета Министров «Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников», который подготовлен в целях повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, материальной поддержки отдельных ее категорий. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документ подготовлен в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне Br1 тыс., а в бюджетной сфере — не ниже 80% от данного уровня; а также на поэтапное повышение зарплаты отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018—2025 годов.

Проектом постановления предусматривается повышение с 1 сентября 2018 года заработной платы отдельным категориям работников образования и здравоохранения за счет установления повышения тарифных ставок, окладов и доплат в дифференцированных размерах с учетом объема, сложности и результативности работы.

Педагогическим работникам (включая профессорско-преподавательский состав) и помощникам воспитателей предлагается установить повышение тарифных ставок, окладов на 20%.

Для работников здравоохранения предусматривается установление: врачей и медицинских сестер — доплат в размере 20% и 13% соответственно, провизоров, фармацевтов, физиков, химиков, биологов — повышения окладов в размере от 40% до 100%.

Кроме того, предусматривается повышение с 1 октября 2018 года тарифной ставки первого разряда с Br34 до Br35,5 работникам бюджетной сферы в целом.

В результате прирост расчетной заработной платы в октябре 2018 года по сравнению с августом 2018 года составит:

доцента учреждения образования — Br72,1, или 11,3%;

учителя, имеющего 1 квалификационную категорию, — Br64,7, или 12,7%;

помощника воспитателя — Br55,1, или 15,7%;

врача хирургического профиля, имеющего высшую квалификационную категорию, — Br128,6, или 19,3%;

медсестры операционной, имеющей 1 квалификационную категорию, — Br63,7, или 14,1%;

провизора, имеющего 1 квалификационную категорию, — Br178,4, или 46,4%;

фармацевта, имеющего 1 квалификационную категорию, — Br98,8, или 26,7%.

Принятие постановления позволит в 2018 году обеспечить достижение соотношения средней заработной платы в бюджетной сфере и по республике в целом за IV квартал на уровне не ниже 80%, а также увеличить среднюю заработную плату педагогических работников на 13,5% (соотношение составит 88%), врачей — на 19,1% (соотношение — 144%).

В результате принятия постановления средняя заработная плата работников бюджетных организаций за 2018 год составит Br742, в том числе за декабрь — Br858, в среднем за IV квартал 2018 года — Br801.