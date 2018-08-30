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В Лунинце женщина устроила дебош в ресторане и напала на милиционера: возбуждено уголовное дело
31.08.2018 10:38 — Новости Общества | Tut.by
В отношении 33-летней жительницы Лунинца возбудили уголовное дело за хулиганство и насилие в отношении сотрудника внутренних дел,
Все началось с того, что подозреваемая избила посетительницу ресторана в райцентре. Сигнал о дебоше поступил в милицию. Там установили личность подозреваемой и попытались задержать ее на площади Привокзальной. Во время задержания женщина нанесла милиционеру несколько ударов руками в область головы и сорвала погон.
Правоохранителям все же удалось усмирить подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело за хулиганство и насилие в отношении сотрудника внутренних дел. Женщине грозит наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
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За хулиганство и насилие в отношении милиционера ей грозит до шести лет лишения свободы.
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