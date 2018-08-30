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На заседании коллегии КГК Могилевской области подведены итоги работы за первое полугодие 2018 года

31.08.2018 — Новости Общества | Голас Касцюкоушчыны  
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На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены итоги работы за первое полугодие текущего года и определены задачи на ближайшую перспективу.

Основные усилия Комитета были сконцентрированы на организации профилактики правонарушений, контроля за эффективным использованием бюджетных средств и госимущества, выявлении резервов повышения эффективности деятельности отраслей экономики области, выполнении решений V Всебелорусского народного собрания, выработке предложений по совершенствованию законодательства.

В первом полугодии текущего года государственными контролерами проведено почти на треть меньше проверок, чем за такой же прошлогодний период. При этом удалось увеличить их результативность. В бюджет взыскано 2,6 млн. руб., сэкономлено и предотвращено необоснованных выплат государственных средств на сумму 7,3 млн. руб., возмещено средств госорганизациям в размере 1,5 млн. руб., доначислено налогов (сборов) – 1,7 млн. руб.

По материалам Комитета области возбуждено 39 уголовных дел, из них 22 – по результатам совместной работы с УДФР КГК Республики Беларусь по Могилевской области. К предприятиям и организациям штрафы применены практически в минимальном размере
(на юридических лиц наложено административных взысканий в сумме 414,1 тыс. руб. (5,3%) при возможном максимальном их размере
7,8 млн. руб.). По результатам контрольно-аналитических мероприятий к административной ответственности привлечены 306, освобождены от занимаемых должностей 10 должностных лиц.

Одним из основных направлений деятельности Комитета являлся упреждающий контроль за выполнением поручений Главы государства, государственных, региональных и отраслевых программ. В этих целях коллегией Комитета рассмотрены 33 тематических вопроса, выработаны конкретные предложения госорганам и субъектам хозяйствования.

На постоянной основе в Комитете организовано проведение мониторингов и аудитов эффективности наиболее важных сфер социально-экономического развития области (использование бюджетных средств при содействии занятости населения, достоверность сведений о трудоустройстве граждан, эффективность использования земель, госжилфонда, состояние строительной отрасли, агропромышленного комплекса, трудовой дисциплины и др.), по результатам которых соответствующие предложения направлялись в местные органы власти, госорганы и организации для принятия мер. Проводилась работа по профилактике правонарушений и через СМИ, в том числе обзорные материалы проверок публиковались в ведомственном журнале «Государственный контроль: анализ, практика, комментарии».

Важное место отводилось работе с обращениями граждан.
Руководством Комитета проведено 8 «прямых телефонных линий» и выездных приемов граждан, в том числе в двух районах с прокурором Могилевской области. Со своими проблемами лично к председателю Комитета и его заместителям смогли обратиться жители Кличевского, Костюковичского, Дрибинского, Горецкого, Белыничского и Хотимского районов, а также Белодубровского и Сычковского сельских советов.

По результатам контроля и рассмотрения обращений Комитетом к административной ответственности привлечены 2 должностных лица, к дисциплинарной – 9, из них 2 освобождены от занимаемых должностей, правоохранительными органами возбуждено 1 уголовное дело.

Во втором полугодии Комитет продолжит контроль за исполнением местных бюджетов; использованием госсобственности; реализацией важнейших инвестиционных и инновационных проектов; ходом проведения модернизации; соблюдением земельного, лесного и природоохранного законодательства; законодательства в сфере госзакупок. Продолжится мониторинг ситуации в строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве, на рынке труда и др.

 
 
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  На заседании коллегии Комитета государственного контроля Могилевской области рассмотрены итоги работы за первое полугодие текущего года и определены задачи
 
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