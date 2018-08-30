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В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира

31.08.2018 10:50 — Новости Общества | БелТА  
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В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира
Фото из архива

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира 2018 года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает БЕЛТА.

Юбилейный пассажир улетел рейсом авиакомпании "Белавиа" по маршруту Минск-Москва (Домодедово) 30 августа в 16.30.

В 2017 году аэропорт обслужил трехмиллионного пассажира немного позже, 16 сентября.

РУП "Национальный аэропорт Минск" - первый международный аэропорт Беларуси, сертифицированный в соответствии с международным стандартом ISO 9001 комплексно по всем направлениям деятельности. Полеты из столичного аэропорта выполняются более чем по 40 международным направлениям Европы, Ближнего Востока и других регионов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном аэропорту Минск встретили 3-миллионного пассажира 2018 года. Такая информация размещена на сайте аэропорта, сообщает...
 
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