Котят поджигал, заливал кипятком, расчленял. В Мозыре нашли живодера, зоозащитники заявили в милицию

Российские зоозащитники уже несколько лет ведут борьбу с живодерами, которые изощренными способами издеваются над животными, снимают пытки и мучительные смерти на видео и выкладывают эти ролики в интернет. Результаты очередного расследования повергли в шок, поиски садиста привели в Мозырь. Подробности очередного «дела живодеров» рассказывает телеканал «Мозырь».

Мозырские зоозащитники шокированы новостью, которую узнали от российских коллег: в Мозыре живет живодер. Российские волонтеры собрали доказательную базу и передали местным защитникам животных, чтобы те поделились информацией с правоохранительными органами. Среди переданных материалов — многочисленные видео, в которых котят поджигают, тушат о них окурки, заливают кипятком, расчленяют.

У Елены окотилась кошка. Котят пристраивала по объявлению. Одним из желающих забрать малыша был молодой человек. Спустя время девушка увидела в соцсетях ролик, в котором ее котенок был зверски распят. Елена — не единственная, кто узнал на жестоких видео своих подопечных. Сам садист в переписке с российскими живодерами признается, что число жертв перевалило за десяток. Мужчина даже хвастается, что ему так спокойно отдают по объявлениям «в добрые руки» котят. Причем, перед тем как забрать малышей, он просит обработать их от глистов и блох.

Сейчас материалы независимого российского расследования переданы в мозырские правоохранительные органы, сообщает телеканал «Мозырь». Милиционеры проводят проверку. В России уже прошли суды над живодерами, которые брали по объявлениям или находили животных, а после зверски с ними расправлялись, снимали на видео и выкладывали ролики. Фигуранты получили реальные сроки. Чем закончится мозырский прецедент, покажет время.