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Тепло и почти без дождей. Какой будет погода в первые осенние выходные

31.08.2018 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Несмотря на то что осень на пороге, природа дарит хорошую погоду. Циклоны, источники плохой погоды, далеко от наших границ и атмосферные фронты будут малоактивными. В первые дни сентября погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса, сообщили TUT.BY в Белгидромет Минприроды.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В субботу, 1 сентября, ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине страны возможны небольшие кратковременные дожди, днем в отдельных районах с грозами. В ночные и утренние часы местами возможны туманы. Ветер неустойчивый слабый, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10 +16°C, местами — до +7 +9°C, во второй половине дня температура повысится до +21 +27°C.

В воскресенье, 2 сентября, сохранится влияние теплой неустойчивой воздушной массы. Поэтому ожидается ночью преимущественно без осадков, днем в отдельных районах республики возможны кратковременные дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 4−9 м/с. Температура воздуха ночью +9 +16°C, днем от +22°C по северо-западу до +29°C по юго-востоку страны.

В начале следующей недели также ожидается теплая летняя погода.

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В первые дни сентября погодные условия в Беларуси будет определять теплая воздушная масса.
 
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