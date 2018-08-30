БГУ вошел в топ-50 лучших вузов Евразии

БГУ — единственный белорусский вуз, который попал в топ-университетов стран Евразийского региона. В рейтинге, который подготовило британское издание Times Higher Education (THE), представлены высшие учебные заведения из 16 стран.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Среди стран, вузы которых попали в данный рейтинг, Афганистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдова, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан.

При этом топ лучших университетов Евразии возглавил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В тройку лидеров попали также Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет. БГУ в этом списке занимает 44 позицию. И находится между университетом, расположенным в турецком городе Кайсери, и Гилянским университетом, который находится в Иране.

Напомним, в январе 2018-го БГУ впервые попал в топ-500 лучших университетов мира по версии рейтинга Webometrics, где учитываются данные 27 000 высших учебных заведений мира. Здесь главный вуз Беларуси занял 487-ю позицию. Университеты в этом топе ранжируют по четырем показателям, которые характеризуют уровень научных публикаций и присутствие университетов в интернете. Лидеры списка традиционно — Гарвардский университет, Стэнфордский университет и Массачусетский технологический институт.