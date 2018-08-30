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БГУ вошел в топ-50 лучших вузов Евразии
31.08.2018 11:33 — Новости Общества | Tut.by
БГУ — единственный белорусский вуз, который попал в топ-университетов стран Евразийского региона. В рейтинге, который
Среди стран, вузы которых попали в данный рейтинг, Афганистан, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдова, Россия, Таджикистан, Турция, Туркменистан, Украина и Узбекистан.
При этом топ лучших университетов Евразии возглавил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. В тройку лидеров попали также Московский физико-технический институт и Томский политехнический университет. БГУ в этом списке занимает 44 позицию. И находится между университетом, расположенным в турецком городе Кайсери, и Гилянским университетом, который находится в Иране.
Напомним, в январе 2018-го БГУ впервые
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БГУ - единственный белорусский вуз, который попал в топ-университетов стран Евразийского региона. Всего в рейтинге вузы из 16 стран.
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