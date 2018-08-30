ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Сморгонского политехнического лицея новый руководитель

31.08.2018 — Новости Общества | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
28 августа перед трудовым коллективом Сморгонского политехнического профессионального лицея заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Ольга Суворова и заместитель председателя Сморгонского РИК Геннадий Бычко представили нового директора этого учреждения образования. Им стала Наталья Липовая, которая до этого 12 лет возглавляла Ошмянский аграрно-экономический колледж.

У Сморгонского политехнического лицея новый руководитель

Наталья ЛИПОВАЯ

Обращаясь к своим новым коллегам, Наталья Юрьевна сказала, что ее деятельность как руководителя лицея, во-первых, будет направлена на то, чтобы учащиеся стали хорошими людьми. Во-вторых, лицей, как учреждение, должен развиваться, так как все для реализации этой задачи есть.

Отметим, что бывший директор Сморгонского политехнического лицея Григорий Удальев покинул свой пост в конце весны после окончания срока трудового контракта. Обязанности директора до назначения нового руководителя исполняла заместитель директора лицея по учебно-производственной работе Татьяна Залесская.

Сергей ЮРЕВИЧ.

Фото автора.

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 августа перед трудовым коллективом Сморгонского политехнического профессионального лицея заместитель начальника главного управления образования...
 
Новости дня
Новости общества
 
Забота – Многодетным семьям. Не нужно бояться… счастья!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика