У Сморгонского политехнического лицея новый руководитель

28 августа перед трудовым коллективом Сморгонского политехнического профессионального лицея заместитель начальника главного управления образования Гродненского облисполкома Ольга Суворова и заместитель председателя Сморгонского РИК Геннадий Бычко представили нового директора этого учреждения образования. Им стала Наталья Липовая, которая до этого 12 лет возглавляла Ошмянский аграрно-экономический колледж.





Наталья ЛИПОВАЯ

Обращаясь к своим новым коллегам, Наталья Юрьевна сказала, что ее деятельность как руководителя лицея, во-первых, будет направлена на то, чтобы учащиеся стали хорошими людьми. Во-вторых, лицей, как учреждение, должен развиваться, так как все для реализации этой задачи есть.

Отметим, что бывший директор Сморгонского политехнического лицея Григорий Удальев покинул свой пост в конце весны после окончания срока трудового контракта. Обязанности директора до назначения нового руководителя исполняла заместитель директора лицея по учебно-производственной работе Татьяна Залесская.

Сергей ЮРЕВИЧ.

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