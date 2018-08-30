Вторую неделю в лесах и на болотах Ганцевщины ищут беглеца, подозреваемого в убийстве жены

В Ганцевичском районе милиция вторую неделю разыскивает подозреваемого в убийстве жены 51-летнего местного жителя.



Фото подозреваемого. Фото: Ганцевичский РОВД

19 августа в деревне Мальковичи возле фермы обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством и объявили в розыск 51-летнего супруга погибшей, его подозревают в совершении преступления.

Поиски ведутся силами милиции и лесников в лесах и на болоте, сообщала газета «Ганцавiцкi час» . По данным издания, мужчина там хорошо ориентировался.