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Вторую неделю в лесах и на болотах Ганцевщины ищут беглеца, подозреваемого в убийстве жены
31.08.2018 11:37 — Новости Общества | Tut.by
В Ганцевичском районе милиция вторую неделю разыскивает
19 августа в деревне Мальковичи возле фермы обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи возбудили уголовное дело в связи с убийством и объявили в розыск 51-летнего супруга погибшей, его подозревают в совершении преступления.
Поиски ведутся силами милиции и лесников в лесах и на болоте, сообщала газета
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По словам местных, мужчина отлично ориентируется в лесу.
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