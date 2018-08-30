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ФОТОРЕПОРТАЖ: БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию ко Дню знаний
31.08.2018 11:42 — Новости Общества | БелТА
БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию, посвященную Дню знаний.
Модели: Маргарита Новикова, Виктория Луцевич.
Фотограф: Мария Беленкова.
Локация: гимназия №75 г. Минска.
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БЕЛТА и модельное агентство "Корона" провели фотосессию, посвященную Дню знаний. Модели: Маргарита Новикова, Виктория Луцевич. Читать далее на сайте БелТА
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