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Забота – Многодетным семьям. Не нужно бояться… счастья!

31.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Забота – Многодетным семьям. Не нужно бояться… счастья!

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Суматоха, детский смех, топанье детских ножек по дому – это счастье, несравнимое ни с чем. Так считает многодетная мама Ольга Александровна Волчик.

…Улыбчивая, обаятельная, доброжелательная Ольга где родилась, там и пригодилась. Уроженка Белоуши, тут же работает воспитательницей в детском саду. Сейчас – в декретном отпуске.  Скучать молодой женщине не приходится.  Вместе   с мужем Александром они воспитывают четверых детей: полуторагодовалого Егора, трёхлетнего Ваню, девятилетнюю Анну и одиннадцатилетнюю Дашу.  Поскучать – времени просто нет!

В последние дни лета собирали своих двух школьниц к новому учебному году. 60 рублей (30 рублей на школьника), выделенные государством на подготовку к школе детей из многодетных семей, потратили  на канцелярские товары. И девочки с нетерпением считают дни до первых уроков. 

Более скромная  Даша – отличница, гуманитарий.  Её хобби – бисер  и танцевальный кружок. Сейчас Дарья в санатории, а не так давно вернулась из поездки в дружественный Хомберг, который удивил девочку большим контактным зоопарком и порадовал визитом в современный аквапарк.

Младшая Аня – болтушка и непоседа – тоже отличница, но больше остальных предметов любит математику.  Вместе с мамой пришла на встречу с корреспондентом и с удовольствием и детской непосредственностью поучаствовала в нашей приятной беседе.

Девочки видят, что их многодетной маме приходится нелегко, поэтому помогают, чем могут. Старшая освоила приготовление самых простых блюд. Умеет сварить макароны, пельмени, пожарить яичницу.  Обе девочки с удовольствием помогают маме по дому. Но самое любимое их занятие – играть с братиками. Тут они и маленькие няни, и соратники по шалостям, и пример для подражания для малышни, которая впитывает окружающий мир как губка.

Ольга Александровна признаётся, что если бы не её девчонки, вряд ли бы она справилась со своими мальчиками-непоседами, которые свежий ремонт недавно превратили в «ретро».

Как проводит дружная многодетная семья свои выходные? С удовольствием всей большой компанией проведывают любимую прабабушку, которая живёт у пруда в тени деревьев.  Чтобы и Софья Фёдоровна не скучала, и детки подышали свежим воздухом, провели время на лоне природы.

Супруг Александр работает прорабом в ДРСУ-141, строит объекты в Пинске, поэтому домой возвращается поздно. Младшие дети иногда уже спят… И тем приятнее встречи с папой и радость от них. У главы семейства – свои хобби для души. Александр разводит кроликов и увлекается ковкой. Кролики – общие любимцы, но нужно ли говорить, что самые преданные их «поклонники» – малыши?

В конце встречи задаю вопросы, которые волнуют многих родителей – тех, кто не отваживается на рождение второго, третьего ребёнка.  Ответы Ольги  мудры и чисты.  Моя собеседница уверена, что дети – это огромное счастье. И не нужно бояться трудностей.  Дети – подарок от Бога. Если он подарил детей, то никогда не оставит семью на жизненном пути, поможет преодолеть любые трудности.  Например, когда Ольга родила девочек, приходилось быть белкой в колесе: доучивалась, не было жилья… Но со временем проблемы решались, начиналась новая жизнь.  Муж мечтал о сыне, а потому подарила ему… двух.  Ни сложная беременность, ни плохое самочувствие, ни больничная палата не омрачают свет от рождения малыша. 

Дети – это чудо, это счастье. А чудес и счастья бояться не нужно!

Лилия ГУЩА

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Суматоха, детский смех, топанье детских ножек по дому – это счастье, несравнимое ни с чем. Так считает многодетная мама Ольга
 
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