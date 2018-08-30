Забота – Многодетным семьям. Не нужно бояться… счастья!





Суматоха, детский смех, топанье детских ножек по дому – это счастье, несравнимое ни с чем. Так считает многодетная мама Ольга Александровна Волчик.

…Улыбчивая, обаятельная, доброжелательная Ольга где родилась, там и пригодилась. Уроженка Белоуши, тут же работает воспитательницей в детском саду. Сейчас – в декретном отпуске. Скучать молодой женщине не приходится. Вместе с мужем Александром они воспитывают четверых детей: полуторагодовалого Егора, трёхлетнего Ваню, девятилетнюю Анну и одиннадцатилетнюю Дашу. Поскучать – времени просто нет!

В последние дни лета собирали своих двух школьниц к новому учебному году. 60 рублей (30 рублей на школьника), выделенные государством на подготовку к школе детей из многодетных семей, потратили на канцелярские товары. И девочки с нетерпением считают дни до первых уроков.

Более скромная Даша – отличница, гуманитарий. Её хобби – бисер и танцевальный кружок. Сейчас Дарья в санатории, а не так давно вернулась из поездки в дружественный Хомберг, который удивил девочку большим контактным зоопарком и порадовал визитом в современный аквапарк.

Младшая Аня – болтушка и непоседа – тоже отличница, но больше остальных предметов любит математику. Вместе с мамой пришла на встречу с корреспондентом и с удовольствием и детской непосредственностью поучаствовала в нашей приятной беседе.

Девочки видят, что их многодетной маме приходится нелегко, поэтому помогают, чем могут. Старшая освоила приготовление самых простых блюд. Умеет сварить макароны, пельмени, пожарить яичницу. Обе девочки с удовольствием помогают маме по дому. Но самое любимое их занятие – играть с братиками. Тут они и маленькие няни, и соратники по шалостям, и пример для подражания для малышни, которая впитывает окружающий мир как губка.

Ольга Александровна признаётся, что если бы не её девчонки, вряд ли бы она справилась со своими мальчиками-непоседами, которые свежий ремонт недавно превратили в «ретро».

Как проводит дружная многодетная семья свои выходные? С удовольствием всей большой компанией проведывают любимую прабабушку, которая живёт у пруда в тени деревьев. Чтобы и Софья Фёдоровна не скучала, и детки подышали свежим воздухом, провели время на лоне природы.

Супруг Александр работает прорабом в ДРСУ-141, строит объекты в Пинске, поэтому домой возвращается поздно. Младшие дети иногда уже спят… И тем приятнее встречи с папой и радость от них. У главы семейства – свои хобби для души. Александр разводит кроликов и увлекается ковкой. Кролики – общие любимцы, но нужно ли говорить, что самые преданные их «поклонники» – малыши?

В конце встречи задаю вопросы, которые волнуют многих родителей – тех, кто не отваживается на рождение второго, третьего ребёнка. Ответы Ольги мудры и чисты. Моя собеседница уверена, что дети – это огромное счастье. И не нужно бояться трудностей. Дети – подарок от Бога. Если он подарил детей, то никогда не оставит семью на жизненном пути, поможет преодолеть любые трудности. Например, когда Ольга родила девочек, приходилось быть белкой в колесе: доучивалась, не было жилья… Но со временем проблемы решались, начиналась новая жизнь. Муж мечтал о сыне, а потому подарила ему… двух. Ни сложная беременность, ни плохое самочувствие, ни больничная палата не омрачают свет от рождения малыша.

Дети – это чудо, это счастье. А чудес и счастья бояться не нужно!

Лилия ГУЩА

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