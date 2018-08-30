Наши рейды: Свет твоего окна





Корреспондент «НП» принял участие в плановом комиссионном обследовании неблагополучных семей. На этот раз нежданные «гости» (представители всех заинтересованных в детском благополучии служб) нанесли визиты в Стругу, Ольманы, Узляжье и Ямное. О самых интересных моментах этого рейда – в нашей статье.

Черника в помощь

Семья Ч. из Ольман встретила нас не в полном составе. Дома были только мать и сын. Остальные – в поле. На вопрос, не позволяет ли сейчас себе женщина лишнее, категоричное:

— Нет! Как закодировалась в мае, так и не пью!

И чтобы убедить нас в том, что на данный момент детям ничего не угрожает, с гордостью показывает свежие обои, новую одежду и обувь детям к школе, подводит к новеньким, недавно поставленным, окнам. Откуда деньги?

— На чернику всей семьёй ходили. Собирали по 80 кг в день! Заработали две тысячи долларов…

Деньги, как видим, потратили в нужном направлении. И это радует. Членов комиссии смутило только несколько моментов. Сквозные отверстия в печке и снятый пожарный извещатель. И если первое не так уж важно, потому что в доме пользуются не печкой, а газовой плитой, то пожарный извещатель вернуть на место нужно.

— Поставим обратно обязательно, — заверила мать семейства. – Я его снимала, когда потолки мыла…

Пока инспектировали дом, сын женщины монотонно занимался своим делом. Налил в тарелку суп, отрезал краюху хлеба и стал обедать. Самостоятельный…

Скоро свадьба и новая жизнь?

Семью П. из Ольман мы застали за приятными предсвадебными хлопотами: в доме полным ходом идут одновременно и ремонт, и генеральная уборка.

На крыльце светловолосый приветливый мальчишка мыл раму то ли от зеркала, то ли от картины. Она переливалась на солнышке, как и улыбка подростка. Зовут Кирилл, 13 лет. Скоро «выдаёт замуж» старшую 18-летнюю сестру.

Мама (трезвая как стекло) тоже не сидела без дела: красила окошки.

Внутри в доме, мягко говоря, творческий беспорядок. Спишем это на ремонт и на предсвадебный переполох.

Хочется верить, что в этой семье началась новая жизнь. И улыбчивый мальчишка будет жить с уверенностью в завтрашнем дне…

А мы едем дальше…





Повелители мух

Как только подумала о хорошем, сразу контраст. Попадаем в беспорядок и смрад. В маленький ад.

Родителей братьев Д. из Ольман дома нет. В доме двое мальчишек и пару десятков мух, которые прилетели на «ароматы» этого убогого дома.

Кривые шкафы с распахнутыми створками и скомканной одеждой. Несколько грязных мягких игрушек – фон для горки немытой посуды. Тут грязное всё: полы, мебель и, кажется, даже воздух.

Братья сидят на кровати и вырезают ножницами фигурки из журналов. Так как в доме нормальных игрушек нет, им приходится создавать свой мирок самим. Сюда бы на экскурсию детей и родителей из благополучных семей. Первых – для того, чтобы видели, КАК живут некоторые дети, и ценили своих родителей и то, что имеют. Вторых – для того, чтобы прекратили гонку за интерактивными игрушками и благами цивилизации. Жизнь и её удовольствия просты и понятны. Особенно, когда нет денег на хлеб. Детям нужны в первую очередь родители, а потом уже игрушки…

На выходе из дома рука тянется к фотоаппарату. Не могу не сфотографировать дверь из одой «свалки» в другую. На улице «пейзаж» ничем не лучше, чем дома.

Выводы о семье сделаны. Нужны ли тут дети?..





Есть идея

Мнение о семье О. – противоречивое. Матери и отчима дома нет – убирают картошку. На пороге нас встречают малыши-карандаши и их 13-летняя «няня». Малыш нам искренне радуется и улыбается, а малышка убегает в дом. Смущает сезонность их «нарядов». На мальчике без нижнего белья только футболка, зато девочка в тёплой кофте, брюках и носках! На улице и в доме – жара.

Розетка на кухне у холодильника зияет чёрной дырой. Хорошо, что хоть высоко от пола, но факт есть факт (пожарный делает пометку).

Зато в холодильнике нас ждёт сюрприз. Приятный. Запасы там ого-го!

На улице – песочница, которая больше похожа на кладбище игрушек. В ней ветхие на вид игрушки, на ней – сушатся тряпки.

Собака, которая нас впустила во двор, не слишком рада нас из него выпускать. Мы действуем ей на нервы, нам «делают нервы» её громкий лай и попытки прорваться к нам поближе. В таких случаях мои дети говорят словами из «Фиксиков»: у меня есть идея – валим отсюда! И мы… покидаем этот гостеприимный дом.

Всё будет хорошо?

Неблагополучная (и неблагополучная ли?) семья Д. в Узляжье – пример для подражания. Пример для тех, кто сбился с пути, потерял, но хочет вернуть своих детей. Шанс это сделать есть всегда. Д. это доказали.

Дети из этой многодетной семьи изымались, но были возвращены обратно. Как видим, не зря. Во дворе порядок. В доме идеальная чистота. Есть запасы еды. Для детей созданы все условия. Неужели хозяева этого дома, родители этих замечательных пятерых детей, когда-то могли оступиться?..

Верится, что тут всё будет хорошо. Родители взялись за ум. Да и немногословный старший сын произвёл на нас впечатление ответственного «куратора» над младшими…

…В тот день мы побывали в 11 разных семьях. В разных домах. С разными окнами. Одни сияли новизной стеклопакетов, вторые блестели от белой свежей краски, третьи хмуро смотрели на нас из покосившего кривого дома… За этими окнами живут дети. В каждом из них горит свет или, как бы это пафосно ни звучало, огонёк надежды. Не погасите его, мамы и папы! Не променяйте ни на что…

Лилия ГУЩА

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