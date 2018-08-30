ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Наши рейды: Свет твоего окна

31.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Наши рейды: Свет твоего окна

Корреспондент «НП» принял участие в плановом комиссионном обследовании неблагополучных семей. На этот раз нежданные «гости» (представители всех заинтересованных в детском благополучии служб) нанесли визиты в Стругу, Ольманы, Узляжье и Ямное. О самых интересных моментах этого рейда – в нашей статье.

Черника в помощь

Семья Ч. из Ольман встретила нас не в полном составе. Дома были только мать и сын.  Остальные – в поле. На вопрос, не позволяет ли сейчас себе женщина лишнее, категоричное:

— Нет! Как закодировалась в мае, так и не пью!

И чтобы убедить нас в том, что на данный момент детям ничего не угрожает, с гордостью показывает свежие обои,  новую одежду и обувь детям к школе, подводит к новеньким, недавно поставленным, окнам. Откуда деньги?

— На чернику всей семьёй ходили. Собирали по 80 кг в день! Заработали две тысячи долларов…

Деньги, как видим,  потратили в нужном направлении. И это радует.  Членов комиссии смутило только несколько моментов.  Сквозные отверстия в печке и снятый пожарный извещатель. И если первое не так уж важно, потому что в доме пользуются не печкой, а газовой плитой, то пожарный извещатель вернуть на место нужно.

— Поставим обратно обязательно, — заверила мать семейства. – Я его снимала, когда потолки мыла…

Пока инспектировали дом, сын женщины монотонно занимался своим делом.  Налил в тарелку суп, отрезал краюху хлеба и стал обедать. Самостоятельный…

Скоро свадьба и новая жизнь?

Семью П. из Ольман мы застали за приятными предсвадебными хлопотами: в доме полным ходом идут одновременно и ремонт, и генеральная уборка.

На крыльце светловолосый приветливый мальчишка мыл раму то ли от зеркала, то ли от картины.  Она переливалась на солнышке, как и улыбка подростка.  Зовут Кирилл, 13 лет.  Скоро «выдаёт замуж» старшую 18-летнюю сестру.

Мама (трезвая как стекло) тоже не сидела без дела: красила окошки.

Внутри в доме, мягко говоря, творческий беспорядок. Спишем это на ремонт и на предсвадебный переполох. 

Хочется верить, что в этой семье началась новая жизнь. И улыбчивый мальчишка будет жить с уверенностью  в завтрашнем дне…

А мы едем дальше…

Наши рейды: Свет твоего окна

Повелители мух

Как только подумала о хорошем, сразу контраст.  Попадаем в  беспорядок и смрад. В маленький ад.

Родителей братьев Д. из Ольман дома нет. В доме двое мальчишек и пару десятков мух, которые прилетели на «ароматы» этого убогого дома.

Кривые шкафы с распахнутыми створками и скомканной одеждой.  Несколько грязных мягких игрушек – фон для горки немытой посуды.  Тут грязное всё: полы, мебель и, кажется, даже воздух. 

Братья сидят на кровати и вырезают ножницами фигурки из журналов. Так как в доме нормальных игрушек нет, им приходится создавать свой мирок самим. Сюда бы на экскурсию детей и родителей из благополучных семей. Первых – для того, чтобы видели, КАК живут некоторые дети, и ценили своих родителей и то, что имеют.  Вторых – для того, чтобы прекратили гонку за интерактивными игрушками и благами цивилизации.  Жизнь и её удовольствия просты и понятны. Особенно, когда нет денег на хлеб.   Детям нужны в первую очередь родители, а потом уже игрушки…

На выходе из дома рука тянется к фотоаппарату.  Не могу не сфотографировать дверь из одой «свалки» в другую.  На улице «пейзаж» ничем не лучше, чем дома. 

Выводы о семье сделаны. Нужны ли тут дети?..

Наши рейды: Свет твоего окна

Есть идея

Мнение о семье О. – противоречивое.  Матери и отчима дома нет – убирают картошку.  На пороге нас встречают малыши-карандаши и их 13-летняя «няня».  Малыш нам искренне радуется и улыбается, а малышка убегает в дом. Смущает сезонность  их «нарядов». На мальчике без нижнего белья только футболка, зато девочка в тёплой кофте, брюках и носках!  На улице и в доме – жара.

Розетка на кухне у холодильника зияет чёрной дырой. Хорошо, что хоть высоко от пола, но факт есть факт (пожарный делает пометку).

Зато в холодильнике нас ждёт сюрприз. Приятный.  Запасы там ого-го!

На улице – песочница, которая больше похожа на кладбище игрушек.  В ней ветхие на вид игрушки,  на ней – сушатся тряпки.

Собака, которая нас впустила во двор, не слишком рада нас из него выпускать.  Мы действуем ей на нервы, нам «делают нервы» её громкий лай и попытки прорваться к нам поближе. В таких случаях мои дети говорят словами из «Фиксиков»: у меня есть идея – валим отсюда! И мы… покидаем этот гостеприимный дом.

Всё будет хорошо?

Неблагополучная (и неблагополучная ли?) семья Д. в Узляжье – пример для подражания.  Пример для тех, кто сбился с пути, потерял, но хочет вернуть своих детей.  Шанс это сделать есть всегда.  Д. это доказали.

Дети из этой многодетной семьи изымались, но были возвращены обратно.   Как видим, не зря. Во дворе порядок.  В доме идеальная чистота.  Есть запасы еды.  Для детей созданы все условия. Неужели хозяева этого дома, родители этих замечательных пятерых детей, когда-то могли оступиться?..

Верится, что тут всё будет хорошо.  Родители взялись за ум.  Да и немногословный старший сын произвёл на нас впечатление ответственного «куратора» над младшими…

…В тот день мы побывали в 11 разных семьях.  В разных домах.  С разными окнами. Одни сияли новизной стеклопакетов, вторые блестели от белой свежей краски, третьи хмуро смотрели на нас из покосившего кривого дома… За этими окнами живут дети. В каждом из них горит свет или, как бы это пафосно ни звучало, огонёк надежды.  Не погасите его, мамы и папы! Не променяйте ни на что…

Лилия ГУЩА  

Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспондент «НП» принял участие в плановом комиссионном обследовании неблагополучных семей. На этот раз нежданные «гости» (представители всех...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Лунинце женщина устроила дебош в ресторане и напала на милиционера: возбуждено уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика