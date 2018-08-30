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Банк компенсировал колясочнику затраты на пандус, который тот установил сам

31.08.2018 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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МТБанк компенсировал затраты колясочнику Александру Авдевичу из Лиды, который подарил учреждению пандус. Об этом лидчанин сообщил на своей странице в Facebook.


Александр Авдевич. Фото: Ольга Шукайло

Житель Лиды примерно год назад попросил представителей МТБанка установить пандус на входе в отделение. В ответ приходили лишь отписки, так что парень решил купить пандус сам. На днях Саша Авдевич установил пандус и записал об этом видео.

На пандус Авдевич потратил 200 рублей, он взял эти деньги в долг у друга, за которого оплачивает рассрочку в МТБанке.

Позже представители банка извинились перед молодым человеком за возникшую ситуацию, а вчера, 30 августа, на странице Facebook у Авдевича появилась запись о том, что вопрос решился.

«Решили мы все очень дипломатично и четко. Я получил кэшбэк в виде крутейшей карты банка с потраченными на благоустройство деньгами, банк получил пандус. МТБанк официально решил сделать все свои заведения friendly, где я выступлю в роли человека, который поможет решить проблему в самом бюрократическом месте (если такие будут). И еще ребята сделают доступным общежитие 22-летней Лене. Это девочка сирота, которая живет одна на коляске и не может выйти из дома. Вот прям целое лето. Мы считаем, что все что угодно, но нельзя забирать больше ни одного лета у малышки (стиль и орфография сохранены. — Прим. TUT.BY)», — написал Александр.

 
 
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МТБанк компенсировал затраты колясочнику Александру Авдевичу из Лиды, который подарил учреждению пандус. Об этом лидчанин сообщил на своей странице в Facebook.
 
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