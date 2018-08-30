В Гродно в соцсетях создали ажиотаж по поводу медосмотра перед школой. Оказалось - ложная тревога

В Гродно в группах в Viber некоторых классов гродненских школ со ссылкой на отдел образования Октябрьского района появились сообщения о необходимости до 1 сентября оформить для детей медицинские справки о состоянии здоровья формы № 1. А еще — пройти узких специалистов и сдать анализы. Люди бросились в поликлиники. Оказалось — ложная тревога. В ситуации разбиралась «Гродненская правда».





В поликлиниках заверили, что никакой срочности нет.

— И стоматолога не надо? — уточняет гродненец Валерий, выходя из кабинета педиатра.

— Не надо.

Мужчина привел на прием в поликлинику № 7 Гродно десятилетнюю дочь Веронику. Признается, активизироваться перед новым учебным годом заставили сообщения, распространяемые классным руководителем его дочери через Viber.

— Конечно, удивился, когда прочитал, что требуется расширенный медосмотр за столь короткий срок. Думал, придется с женой по очереди отгулы на работе брать, чтобы всех специалистов пройти, — говорит он. — А в поликлинике выяснил, что справка, которую делали в марте, когда у дочки день рождения, действует на протяжении года и дополнительный медосмотр проходить не надо.

У кабинета заместителя главного врача по детству поликлиники № 7 Гродно Анны Мишкиной тоже встречаем родителей с детьми. Среди них те, кто пришел к врачу не по записи, что-то уточнить или взять справку.

— Последний месяц лета всегда отмечается увеличением количества пациентов, обращающихся за справкой. Например, приходят те, кому нужна справка окулиста для рассадки в классе, кто нуждается в подготовительной или спецгруппе по физкультуре, приходят дети, которые обучаются на дому, — рассказывает главврач. — Так что были готовы к наплыву людей и подкорректировали распределение обязанностей. Проинформировали учреждения образования, находящиеся на нашей территории обслуживания, о порядке получения справок о состоянии здоровья школьников.

И в детской поликлинике № 2 Гродно заметно увеличилось число посетителей за справками о состоянии здоровья по поручению классных руководителей. Главный врач поликлиники Жанна Тюлькина разъясняет:

— Согласно постановлению Минздрава, справку о состоянии здоровья ребенка нужно представить в медицинский кабинет детского сада или школы по результатам профосмотра, который дети ежегодно проходят в месяц своего рождения. В справке участковый педиатр или лечащий врач указывает диагноз, рекомендации по режиму организации питания, группе для занятий по физическому воспитанию, допуск к плаванию в бассейне. Каждый год дети должны сдавать анализы крови и мочи, делать ЭКГ, у них измеряют вес, рост, остроту зрения, проверяют осанку. Если у врача-педиатра возникают вопросы, он направляет ребенка на дополнительные обследования.

Такая медсправка не требует дополнительного осмотра: ни к началу учебного года, ни по требованию учреждений образования. И только в том случае, когда, к примеру, состояние здоровья ребенка изменилось, выявили хроническое заболевание или возникли причины для назначения в школе диетического питания, изменилась группа по физкультуре, необходимо обратиться к участковому педиатру и получить новую справку о состоянии здоровья и представить ее в медкабинет школы.

— На начало первой и третьей учебных четвертей на основании ранее представленных справок школьников распределяют в группы для занятий физкультурой. До 1 сентября пройти медосмотр нужно, если закончился срок действия предыдущей справки формы № 1 о нуждаемости ребенка в специальной группе по физвоспитанию, — добавили в поликлинике.