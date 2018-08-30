Белгосуниверситет включен в рейтинг лучших вузов Евразии

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31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный университет включен в рейтинг лучших вузов Евразии по версии британского специализированного журнала Times Higher Education. Такая информация размещена на сайте THE, сообщает БЕЛТА.

БГУ занимает 44-ю позицию. Он стал единственным белорусским вузом, который попал в рейтинге THE. В тройке лидеров российские университеты. В частности, на первом месте МГУ имени Ломоносова. Всего в рейтинге представлены вузы из шести стран: России, Ирана, Турции, Украины, Беларуси и Грузии.

Издание использовало для определения топ-50 вузов Евразии такую же методологию, как и для своего рейтинга лучших университетов мира. Разница в том, что попасть в него могут учебные заведения только из 16 стран, в числе которых Афганистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, Молдова, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.-0-