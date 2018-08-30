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Правозащитники: Политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания
31.08.2018 12:25 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 31 августа. По информации правозащитников, политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания со стороны администрации исправительной колонии, что расценивается ими как продолжение давления. Так, с 31 июня по 30 августа Жемчужный провел в штрафном изоляторе (ШИЗО) 30 суток, сообщает
"Таким образом, политзаключенный почти непрерывно продолжает находиться в ШИЗО. Это 35-е взыскание, вынесенное Жемчужному администрацией горецкой колонии с августа 2017 года", — отмечают правозащитники.
Они сообщают, что Жемчужный уже обжаловал взыскания, вынесенные ему в ноябре 2017 года. Суд Горецкого района 20 июля отказал в удовлетворении жалоб. Политзаключенный обжаловал это решение суда в порядке кассации, но Могилевский областной суд 27 августа оставил без удовлетворения жалобу на решение суда.
Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.
17 июля белорусские правозащитные организации направили обращение в Администрацию президента с просьбой помиловать Жемчужного. 1 августа им пришел ответ, в котором говорилось, что прошение будет рассмотрено, если он подаст его лично.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 31 августа. По информации правозащитников, политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания со стороны администрации исправительной...
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