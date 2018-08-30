ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правозащитники: Политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания

31.08.2018 12:25 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 31 августа. По информации правозащитников, политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания со стороны администрации исправительной колонии, что расценивается ими как продолжение давления. Так, с 31 июня по 30 августа Жемчужный провел в штрафном изоляторе (ШИЗО) 30 суток, сообщает spring96.org.

"Таким образом, политзаключенный почти непрерывно продолжает находиться в ШИЗО. Это 35-е взыскание, вынесенное Жемчужному администрацией горецкой колонии с августа 2017 года", — отмечают правозащитники.

Они сообщают, что Жемчужный уже обжаловал взыскания, вынесенные ему в ноябре 2017 года. Суд Горецкого района 20 июля отказал в удовлетворении жалоб. Политзаключенный обжаловал это решение суда в порядке кассации, но Могилевский областной суд 27 августа оставил без удовлетворения жалобу на решение суда.

Михаил Жемчужный — бывший доцент Витебского государственного технологического университета, кандидат технических наук, автор нескольких научных монографий и разработок, изобретатель. Жемчужный передавал сведения о содержании заключенных в местах лишения свободы правозащитной организации "Платформа". Был задержан в 2014 году. В июле 2015-го Витебский областной суд признал его виновным в подстрекательстве к умышленному разглашению сведений, составляющих служебную тайну, незаконном приобретении и сбыте специального технического средства, предназначенного для негласного получения информации, и даче взятки. Правозащитника приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда, рассмотрев в октябре того же года кассационную жалобу на приговор, назначила ему более строгое наказание — шесть с половиной лет лишения свободы.

17 июля белорусские правозащитные организации направили обращение в Администрацию президента с просьбой помиловать Жемчужного. 1 августа им пришел ответ, в котором говорилось, что прошение будет рассмотрено, если он подаст его лично.
Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 31 августа. По информации правозащитников, политзаключенный Михаил Жемчужный продолжает получать взыскания со стороны администрации исправительной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Банк компенсировал колясочнику затраты на пандус, который тот установил сам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.08.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Фаниполь Online
Радзiма
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.08.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика