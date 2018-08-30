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Газ нужен всем

31.08.2018 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Газ нужен всем
Газ нужен всем
Газ нужен всем
Сегодня самым эффективным, экологически чистым и наиболее дешевым видом топлива является природный газ, за счет которого возможно удовлетворение существующих потребностей республики, а также прирост потребления или замещение выбывающих видов топлива. Поэтому он занимает особое место в структуре топливно-энергетического баланса Беларуси – практически все отрасли экономики используют его в своей деятельности.
Потребление природного газа в стране ежегодно растет. Газотранспортная система Республики Беларусь, эксплуатируемая ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», включает в себя около 8 тысяч км газопроводов, компрессорные станции, подземные хранилища газа и другие. По магистральным трубопроводам осуществляются транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу.
О газовой отрасли Столинщины в преддверии профессионального праздника рассказал директор Столинского района газоснабжения Виктор Николаевич ЛЯШУК:
– Сегодня Столинский район газоснабжения – это 33 826 абонентов, которые пользуются газом. Из них природным газом – 14 942, сжиженным газом – 18 884. Как мы видим, вторых ещё больше. Но если взять, например, цифры пятилетней давности, то они отличаются ещё более существенно. Новые газопроводы строятся как по чернобыльской программе, так и за счёт инвестиций. Сегодня работы по газификации ведутся в районе Видибора и Велемич – строятся подводящие газопроводы.
Столинский район газоснабжения – это почти 909 км газопровода. По сравнению с началом этого года наш газопровод увеличился на 74 км. Всего в районе благами природного газа пользуются жители более чем в 30 населённых пунктах. На природный газ со сжиженного ежегодно переводятся около 700 абонентов.
Большая часть наших абонентов – пользователи сжиженного газа. Это пропан-бутановая смесь, которую в баллонах по району развозят пять экипажей – два экипажа обслуживают столинскую зону и три – давид-городокскую. По столинской зоне один экипаж ежемесячно доставляет потребителям более 1500 баллонов.
Постоянно повышают свою квалификацию работники участка эксплуатации, которые могут обслуживать большую часть имеющегося в районе газо-использующего оборудования. Производители такого оборудования сами заинтересованы в том, чтобы наши работники проходили у них обучение, после чего выдают соответствующие сертификаты.
Александр НИКИФОРЕНКО
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