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Парк школьных автобусов области пополнится. Подарок от облисполкома получил и Дрибинский район
31.08.2018 — Новости Общества | Савецкая вёска
Парк школьных автобусов Могилевской области пополнится 21 машиной. Сертификаты на их приобретение вручил сегодня председатель Могилевского облисполкома Владимир Доманевский главам 12 районов на областной августовский конференции педагогических работников в Кличеве.
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Парк школьных автобусов Могилевской области пополнится 21 машиной. Сертификаты на их приобретение вручил сегодня председатель Могилевского облисполкома Владимир...
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